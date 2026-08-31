Alicia Mujica: una trayectoria que une el derecho previsional con la planificación financiera

A los 22 años, Alicia Mujica dejó su ciudad natal, Pergamino, para trasladarse a Rosario y estudiar Abogacía. Antes había trabajado en administración y en un banco privado. Comenzar una carrera universitaria mientras asumía otras responsabilidades personales y familiares implicó un desafío, pero el acompañamiento de su familia fue fundamental para sostener ese objetivo.

Durante algunos períodos debió postergar sus estudios, aunque nunca abandonó la meta de convertirse en profesional. Con el tiempo pudo retomarlos y completar su formación como abogada, especializándose en materia previsional. Ese recorrido le dejó una enseñanza que hoy también atraviesa su manera de trabajar: los proyectos importantes requieren decisión, constancia y saber esperar el momento adecuado para retomarlos.

Una nueva formación para ampliar su mirada profesional

Durante la pandemia, Mujica decidió asumir un nuevo desafío y se formó como Productora Asesora en Seguros. Esta experiencia amplió su campo de trabajo y le permitió integrar sus conocimientos en derecho previsional con conceptos vinculados a la planificación, la protección y la previsión.

Desde ambas actividades sostiene una misma convicción: el futuro no debería quedar librado a la improvisación.

Su diferencial profesional se encuentra, según explica, en la combinación de experiencia jurídica, planificación y una mirada humana. Antes de proponer una herramienta o solución, considera fundamental conocer a cada persona, escuchar sus objetivos y comprender cuáles son sus prioridades.

Por eso, su trabajo se apoya en valores como la confianza, la transparencia, la responsabilidad y la educación, con el objetivo de que el asesoramiento también contribuya a tomar mejores decisiones.

El desafío de instalar una cultura de planificación

Uno de los principales desafíos que identifica en su ámbito es generar una mayor cultura de planificación. Mientras cuestiones como la vivienda, la educación o la salud suelen ocupar un lugar prioritario, el futuro económico muchas veces queda relegado.

Frente a ese escenario, encuentra una oportunidad en acercar estos temas de manera simple y concreta, para que más personas puedan anticiparse y construir alternativas.

De cara al futuro, busca seguir creciendo como referente en planificación previsional y financiera, acercando estos conocimientos a personas, profesionales y empresas mediante asesoramiento, contenidos y espacios de capacitación.

Su propósito parte de una idea central: planificar no significa preocuparse por el futuro, sino ocuparse de él mientras todavía podemos decidir.

Celular: 0341 6361941

Email: [email protected]

Instagram: @mujicaali

Linkedin: Alicia MMujica

por CONTENT NOTICIAS