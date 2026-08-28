María Sandruss: filosofía y arte como caminos para humanizar

Una vocación presente desde la infancia

María Sandruss asegura que nació con dos vocaciones: la intelectual y la artística. Desde pequeña sintió una fuerte fascinación por la naturaleza, sus formas y colores. Sus cuadernos estaban llenos de flores dibujadas en cada margen libre, una primera expresión de ese vínculo con el arte.

A los 16 años comenzó a tomar clases de pintura y dibujo en el taller Fray Angélico, que funcionaba en un antiguo convento. Allí descubrió un espacio que también la invitaba a observar con atención y reflexionar sobre la variedad de colores y formas presentes en un rostro humano.

Pero a esa misma edad también tenía otra inquietud. Soñaba con estudiar Física Nuclear en el Instituto Balseiro, en Bariloche, porque quería conocer el origen del universo y encontrar respuestas profundas sobre lo real a través de la estructura del átomo.

El encuentro con la filosofía

A los 18 años, una clase de Antropología Filosófica cambió el rumbo de esa búsqueda. La profesora hablaba del ser humano como un “microcosmos”: un pequeño universo capaz de reunir los distintos grados del ser, desde lo mineral y vegetal hasta lo animal y espiritual.

La idea produjo en Maria una certeza inmediata: había encontrado aquello que estaba buscando. Así llegó a la filosofía, disciplina en la que tuvo como maestro a Emilio Komar, cuya sabiduría y manera de enseñar, según recuerda, moldearon profundamente su pensamiento.

El arte como forma de expresión

La pintura, sin embargo, nunca quedó atrás. María continúa encontrando en ella una forma de expresarse y reconoce en la luz y el movimiento de la naturaleza una de sus principales fuentes de inspiración.

A lo largo de su formación participó de distintos talleres, aunque destaca especialmente los 14 años de estudio junto a la profesora Marcela Davidson. Allí encontró un espacio donde la pintura convivía con la literatura, la historia, la música y la psicología. Actualmente participa de las mentorías de Curadurías Itinerantes y tuvo la oportunidad de exponer su obra en La Recova, BADA, Expoarte Pilar, Artear y Estilo Pilar.

Una propuesta donde se encuentran arte y filosofía

Hoy, uno de los ejes de su trabajo es el diálogo entre el arte y la filosofía. Considera que la sociedad actual está ávida de sabiduría y encuentra en la belleza una forma de conectar con aquello que nos hace más humanos.

Para ella, una obra de arte puede decir aquello que muchas veces no puede expresarse con palabras: puede humanizar, elevar, serenar y generar silencio. En un contexto donde observa dificultades para concentrarse tanto en niños como en adultos, ese silencio adquiere un valor especial.

“Arte que humaniza” es la síntesis con la que define su propuesta: una búsqueda que une sus dos vocaciones y encuentra en la belleza una manera de acercarse al ser humano.



Instagram: @mariasandruss.arte

por CONTENT NOTICIAS