LowCost Shipping: la nueva alternativa para importar en barco desde China a menor costo

En un escenario en el que el precio vuelve a ocupar un lugar central en las decisiones de compra y muchas empresas argentinas necesitan revisar sus estructuras de costos para competir, la logística internacional aparece como una variable con margen para generar ahorros. En ese contexto, Del Mundo Courier lanzó LowCost Shipping, un servicio de envíos marítimos desde China a la Argentina dirigido especialmente a empresas, pymes y emprendedores que pueden planificar sus compras con anticipación y priorizar el costo por encima de la velocidad del transporte aéreo.

Según la compañía, Del Mundo Courier es la primera empresa argentina en ofrecer un servicio de estas características dirigido a empresas, pymes y emprendedores, acercando el transporte marítimo consolidado también a operaciones que no necesitan completar un contenedor. El servicio parte de una tarifa de USD 9,99 por kilo, mientras que para cargas desde 300 kilos el valor informado desciende hasta USD 5,50 por kilo. Para operaciones superiores a 500 kilos, la empresa realiza cotizaciones personalizadas de acuerdo con las características y el volumen de la carga.

“Vimos que había una necesidad concreta entre nuestros clientes. Muchas empresas consiguen productos en China a precios muy competitivos, pero después el transporte tiene una incidencia importante sobre el costo final. Con LowCost Shipping buscamos ofrecer otra alternativa: si una empresa puede planificar su stock y sus compras con anticipación, puede reducir considerablemente el costo logístico”, explica Guido Piñon, fundador y dueño de Del Mundo Courier.

La principal diferencia frente al transporte aéreo está en los tiempos y, como consecuencia, en la necesidad de una mayor planificación. El avión continúa siendo una herramienta fundamental para mercadería urgente, reposiciones rápidas o productos que necesitan llegar al país en plazos reducidos. El transporte marítimo, en cambio, plantea otra ecuación para las compañías que pueden anticipar sus necesidades de abastecimiento. Una empresa que importa regularmente desde China puede reservar los envíos aéreos para las urgencias y trasladar por barco aquellas compras que forman parte de su stock programado.

La estructura tarifaria busca profundizar ese ahorro a medida que aumenta el volumen. Una carga de 300 kilos, por ejemplo, tiene una tarifa informada de USD 5,50 por kilo, lo que representa un costo de USD 1.650 bajo esa tarifa base. A esto se suma una característica relevante para determinadas categorías de productos: LowCost Shipping no aplica cobro por peso volumétrico. Esto puede tener una incidencia considerable en artículos que ocupan mucho espacio en relación con su peso real y que, mediante otras modalidades de transporte, pueden encarecer significativamente el costo logístico.

“No buscamos reemplazar el transporte aéreo, porque son soluciones para necesidades diferentes. En Del Mundo Courier también realizamos envíos aéreos, por lo que podemos acompañar a las empresas combinando cargas urgentes por avión con importaciones planificadas por barco. Si necesita la mercadería inmediatamente, probablemente el avión sea la alternativa indicada; si puede organizar sus compras con anticipación, el transporte marítimo permite trabajar con una estructura de costos completamente diferente”, señala Piñon. Para el fundador de Del Mundo Courier, combinar ambas modalidades puede convertirse en una herramienta especialmente útil para negocios con importaciones recurrentes.

La propuesta tampoco se limita al precio por kilo. Del Mundo Courier informa que las cargas viajan aseguradas y que el proceso contempla la recepción y preparación de la mercadería en China antes de su despacho marítimo hacia la Argentina. La consolidación de diferentes cargas permite, además, que empresas con volúmenes intermedios puedan acceder al transporte marítimo sin la necesidad de contratar individualmente un contenedor completo, ampliando las posibilidades para pymes y emprendimientos que hasta ahora concentraban gran parte de sus operaciones en los envíos aéreos.

El servicio ya se encuentra operativo y, según explica Piñon, las primeras operaciones muestran una demanda sostenida. “Ya tenemos experiencia real con el circuito. Actualmente hay un barco llegando, otro que está cargando paquetes y productos en China y una nueva operación que estamos preparando y que ya está prácticamente completa. Eso nos demuestra que había empresas buscando una alternativa de estas características”, afirma. La continuidad de las cargas será un factor importante para que los clientes puedan incorporar el transporte marítimo dentro de sus calendarios habituales de abastecimiento.

El impacto para una empresa no se limita al ahorro directo en el transporte. Reducir el costo de poner un producto en Argentina puede abrir distintas posibilidades: mejorar los márgenes de rentabilidad, ofrecer precios más competitivos, aumentar el volumen de inventario o liberar recursos para otras áreas del negocio. La contrapartida es una mayor necesidad de planificación. El transporte marítimo obliga a proyectar demanda, administrar el stock y anticipar las órdenes de compra, convirtiendo la gestión de inventario en una parte central de la estrategia.

“Para una pyme, unos dólares menos por kilo pueden cambiar por completo los números de una importación cuando se multiplican por cientos de kilos. Nuestro objetivo es que el transporte deje de ser solamente un costo inevitable y pase a ser una decisión que el empresario pueda optimizar”, resume Piñon. En un contexto donde empresas y emprendedores compiten cada vez más por precio, la logística comienza así a ocupar un lugar estratégico: no solo como el medio para trasladar mercadería desde China hasta Argentina, sino como una variable capaz de influir directamente en el precio final, los márgenes y la competitividad de un negocio.

por CONTENT NOTICIAS