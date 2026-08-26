Vito La Grotteria: una historia marcada por el arte y la escultura

Un recuerdo de infancia que se convirtió en una vocación

Su recorrido comenzó cuando era muy chico, durante el tiempo que vivió en el norte de Italia, en la región de Veneto. A los 6 años visitó un paseo de artesanos de un pueblo cercano a Bardolino y quedó fascinado con una artista que realizaba velas y con el taller que tenía sobre la calle. Años después, tras la separación de sus padres, aquella vela que había comprado con su familia un día fue utilizada en su hogar. Al notar que ese recuerdo tan importante podía perderse, sus ganas de conservarlo lo llevaron a comenzar a hacer sus propias velas, utilizando rollos de cartón de papel, velas usadas e hilo. Hoy, su taller mantiene como referencia aquel espacio de la artesana italiana.

La expresión como diferencial

Dentro de su trabajo busca no estancarse en un único estilo y ampliar constantemente el margen de su obra. A partir de su investigación, considera que trabaja el romanticismo desde lo icónico hasta lo dramático. Entre sus recursos aparecen las flores de metal, que utiliza como referencia plástica y estética.

Lo expresivo es uno de sus principales diferenciales: una expresión vinculada a un movimiento persistente que, al mismo tiempo, permanece quieto e inmóvil. En ese proceso, también destaca la paciencia como uno de los valores que sostiene en su trabajo. Una obra puede llevarle uno o dos meses y, en ocasiones, puede desarmarla y volver a construirla dos o tres veces hasta encontrar aquello que siente que le falta.

Actualmente, uno de sus principales desafíos son los costos de fundición. Tiene entre 20 y 30 esculturas en su taller y, durante sus ocho años de dedicación a la escultura, pudo realizar en bronce diez de ellas. Al mismo tiempo, considera que internet ofrece numerosas oportunidades y uno de sus objetivos es poder realizar algún monumento.

De cara al futuro, presentó tres proyectos monumentales en la Municipalidad de San Isidro, donde vive actualmente. Su objetivo es continuar desarrollando nuevas obras, investigar recursos plásticos que le permitan crear propuestas cada vez más llamativas y evitar quedarse en la repetición.





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por CONTENT NOTICIAS