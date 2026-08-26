Repensando el universo litoraleño

Santiago, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

Creo que no tuve un “inicio” en mi carrera… es algo que siempre estuvo conmigo y se manifestó de distintas maneras a lo largo de mi desarrollo. Estudié la escuela secundaria con orientación artística, luego el profesorado en artes y finalmente la licenciatura en artes… y durante todo ese recorrido lo único concreto en mi vida fue la pintura.

Desde un principio mi obsesión fue lograr una imagen propia pero sin olvidar que la obra de un artista debe leerse como un todo.

¿Cómo se desarrolla tu producción?

Mi forma de trabajar es un Cruce Tecnológico – Pictórico. Mi búsqueda conceptual indaga en la tensión entre la organicidad de la pintura al óleo y las dinámicas estéticas de los lenguajes digitales y contemporáneos.

Tengo una fascinación permanente con el mundo natural, en mi obra no vas a encontrar vestigios de la huella del hombre… quizás en el aspecto digital aparezca algo, pero siempre como abstracción pura.

¿A que le llamaron Proyecto Chaco?

Denominamos Proyecto Chaco al encargo, gestión y realización de una obra mural encargado por el Grupo Insuga, con la intermediación de la galería AG Arte. La obra fue diseñada para la nueva planta administrativa de la empresa ubicada en Puerto Tirol, provincia del Chaco, y debía tratar la biodiversidad del bosque chaqueño; son esas cosas que pasan cuando desde el ámbito privado se asume un rol activo en pos de la cultura.

¿Hacia dónde se dirige tu obra en este momento?

Actualmente estoy dando un giro a mi producción, me estoy adentrando en atmósferas y veladuras alejadas de la figura fondo que siempre busqué, paisajes metafísicos pero atravesados por la contemporaneidad de la que no podemos escapar; estoy muy motivado por estas nuevas obras y siento que se abre un camino nuevo en mi trabajo.

¿Cómo se sostiene la vocación por el arte?

El trabajo del artista es siempre cuesta arriba, sobre todo en Santa Fe donde el mercado es muy acotado. En mi caso puedo estar conforme con los resultados, pero siempre el objetivo es trascender el medio local y hacer crecer la imagen de obra a nuevas escalas. Recientemente inauguré mi muestra DIMENSIÓN/ES en el MAC (Museo de Arte Contemporáneo de Santa Fe) con una gran recepción del público y acompañado de ventas, que en definitiva es lo que hace que la rueda gire.

Santiago Iriel

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por CONTENT NOTICIAS