¿Quién estoy siendo cuando elijo? La proyección como puente entre el deseo y la libertad

Durante décadas funcionamos sobre la creencia de que el valor profesional estaba en obtener un titulo. El éxito profesional garantizaba un lugar en el mundo y el orgullo familiar. Sin embargo, en los últimos años el eje se desplazó del mandato externo a la búsqueda interior: mayor cuidado personal, salud mental, creatividad y disfrute pasaron a ocupar el centro de la escena. Luego irrumpió el ideal del nomadismo digital, el negocio propio y la promesa de autonomía absoluta. Pero en medio de esta transición, una inquietud persiste: ¿Quién soy cuando elijo?

La respuesta exige revisar el fenómeno de la proyección, esa pantalla invisible en la que adjudicamos al entorno o al futuro lo que habita en nosotros. Proyectar no es solo imaginar; es volcar sobre un objetivo externo nuestras propias dudas sobre la potencia personal. Cuando idealizamos un título, un estilo de vida o una meta, muchas veces proyectamos la ilusión de una plenitud que ya existe en potencia dentro de nuestro ser.



El dilema no reside en cambiar un mandato viejo por uno nuevo, sino en reconocer nuestra naturaleza múltiple. No somos identidades estáticas fijadas a una sola etiqueta. Coexisten en nosotros deseos diversos que no necesitan ser contrapuestos. Buscar estabilidad no invalida el anhelo de libertad; buscar el éxito profesional no clausura la necesidad de disfrute.

Concretar un deseo implica atravesar la experiencia viva de habitarlo. ¿Qué nos pasa cuando alcanzamos lo que anhelamos? ¿Nos adueñamos de esa potencia o proyectamos de inmediato una nueva insatisfacción en el horizonte? Liberarse de las demandas heredadas requiere un trabajo de integración: valernos de todo lo que nuestro cuerpo, mente y espíritu pueden recibir.



Al desmantelar las expectativas ajenas y asumir la responsabilidad de las decisiones deseantes, transformamos la proyección en creación real. Crear desde la propia autenticidad no solo libera de ataduras individuales, sino que también abre nuevas posibilidades.

Eugenia Martinelli

Consultora holística y facilitadora de Access Consciousness

IG: @espaciolibelu_

por CONTENT NOTICIAS