Sobrevivir a las crisis también es invertir mejor

Cuando se habla de crecimiento empresarial, la primera idea suele ser vender más: conseguir nuevos clientes, aumentar la producción o ampliar mercados. Sin embargo, existe otro camino que, en contextos de crisis económica o caída de la demanda, puede resultar incluso más importante: mantener las ventas, pero operar con mayor eficiencia y menores costos.

La lógica es simple. Si una empresa sostiene su nivel de actividad y logra reducir sus costos operativos, esa diferencia se traduce en mayor rentabilidad. Ese margen adicional puede destinarse a mejorar procesos, incorporar tecnología, ampliar la capacidad productiva o atravesar con mayor solidez un escenario adverso. En algunos casos, puede marcar la diferencia entre mantenerse en el mercado o quedar fuera de él.

Por eso, una inversión no debería evaluarse únicamente por cuánto cuesta comprarla. Una decisión acertada exige analizar cuánto costará operarla durante toda su vida útil.

Cuando un cliente analiza incorporar una máquina fabricadora de hielo, el precio inicial es solo una parte de la ecuación. También deben considerarse el consumo energético, la confiabilidad, la facilidad de mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y, especialmente, el costo que puede generar una parada.

La eficiencia energética es otro factor cada vez más determinante. En una operación que produce hielo todos los días, el consumo eléctrico impacta directamente en el costo por kilo producido y, en consecuencia, en la rentabilidad. Por eso, al comparar máquinas de hielo, no alcanza con mirar únicamente el precio o la capacidad: también es fundamental analizar cuánta energía requiere cada equipo para alcanzar esa producción.

En DIÁFANA, la eficiencia energética forma parte del desarrollo de las soluciones. Algunos de nuestros equipos alcanzan capacidades de producción superiores en más de un 40%, con sistemas de compresión de igual potencia nominal que otras alternativas comparables del mercado. Esto permite obtener una mayor capacidad productiva optimizando el uso de la energía y reduciendo su incidencia sobre los costos operativos.

Una inversión bien elegida puede mejorar el negocio por dos caminos: permitir ampliar la producción y aumentar las ventas, o hacer más rentable la operación actual. En ambos casos, el objetivo es el mismo: construir una empresa más competitiva y mejor preparada para atravesar los ciclos económicos.

El desafío, entonces, no es solamente invertir. Es saber dónde y cómo hacerlo.

Porque sobrevivir a una crisis no siempre depende de vender más. Muchas veces, la diferencia está en operar mejor, controlar los costos y transformar cada decisión de inversión en una ventaja frente a los competidores.

Por Ing. Hernán A. Fernández – Director y Responsable de Desarrollo – Diáfana

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