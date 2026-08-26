Eurocafé: tradición familiar, innovación y pasión por el café desde 1981

Eurocafé nació en 1981 en Mar del Plata a partir de la experiencia de José Antonio García Simón, un inmigrante español que había desarrollado su oficio en dos empresas referentes de la época. Al formar su familia, decidió transformar ese conocimiento en un proyecto propio dedicado a seleccionar, tostar y comercializar café.

En sus comienzos, la empresa abastecía principalmente a cafeterías y establecimientos hoteleros del sur de la provincia de Buenos Aires. Desde entonces, el objetivo fue ofrecer un producto de calidad y construir una empresa familiar con identidad propia.

Con el paso del tiempo, la marca buscó consolidar una identidad cercana y vinculada con quienes disfrutan del café. En 2013 abrió su primera tienda para acercarse directamente al consumidor y desarrollar una propuesta diferenciada.

La innovación también se incorporó como parte de ese crecimiento. En 2019 sumó tecnología de última generación para el proceso de tostado, dando continuidad a una modernización que busca combinar calidad, tecnología y conocimiento sin perder la esencia de un oficio que atraviesa su historia.

La segunda generación y una expansión sostenida

La incorporación de Ezequiel y Germán García Simón, hijos del fundador, marcó una nueva etapa. Ambos sumaron formación y nuevas miradas a la gestión. El proyecto de desarrollar tiendas propias, que surgió incluso de una iniciativa universitaria de Germán, se convirtió con el tiempo en una red de seis sucursales.

En paralelo, Ezequiel consolidó la importación directa y el vínculo con fincas y productores, fortaleciendo el conocimiento sobre el origen y la trazabilidad del café. Este recorrido permitió ampliar la presencia de Eurocafé y convertirse en proveedor de importantes clientes del mercado gastronómico de Buenos Aires.

Nuevos desafíos para Eurocafé

De cara a los próximos años, la empresa proyecta fortalecer su presencia en las principales ciudades del país, tanto mediante nuevas tiendas como a través de una mayor llegada al sector gastronómico.

Además, desarrolla chocolates bean to bar, una nueva línea que amplía su universo de productos bajo los mismos pilares de calidad, oficio e innovación.

La proyección nacional busca mantener aquello que acompaña a Eurocafé desde 1981: cercanía, calidad y pasión por el café.

Germán García Simón

Director Comercial

Sitio web: www.eurocafe.com.ar

Instagram: @eurocafe.arg

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