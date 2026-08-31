María Cecilia Beitia: “Trabajo desde la historia de vida de las personas mayores y su derecho inalienable a decidir”

María Cecilia, ¿cómo te decidiste por esta actividad y cómo fue empezar?

Elegí el trabajo social, especialmente en el ámbito gerontológico, para acercarme a las historias de vida, acompañar en las dificultades y, sobre todo, aprender a mirar más allá de lo evidente. Mis inicios estuvieron marcados por una profunda vocación de servicio; me recibí como Licenciada en Trabajo Social en el año 1996. Naturalmente, los primeros años estuvieron llenos de las preguntas y desafíos propios de quien comienza una profesión, pero siempre tuve la certeza de haber elegido un camino con sentido para mí. Con el tiempo continué capacitándome: primero realicé una Maestría en Planificación y Gestión Social, donde desarrollé mi tesis sobre "Vínculos Familiares en Gerontología", y en 2008 completé el Máster en Gerontología en la Universidad de León, España.

¿Qué servicios ofrecés actualmente en tu práctica profesional?

* Asesoramiento gerontológico integral para personas mayores y sus familias

* Asesoramiento a Residencias de Larga Estadía en aspectos sociales, familiares y de intervención

* Capacitación para cuidadores y acompañantes de personas mayores

* Capacitaciones en gerontología para profesionales y equipos de trabajo

* Talleres de estimulación cognitiva.

¿Cómo te proyectás a mediano plazo?

Me proyecto consolidando mi trayectoria profesional y posicionando a @gerontologiaconceci como un espacio de referencia en el ámbito gerontológico.

Aspiro a desarrollar nuevas propuestas formativas y generar entornos de intercambio y reflexión que permitan optimizar las prácticas actuales en torno a la vejez y el envejecimiento.

Mi objetivo también es ampliar la presencia de @gerontologiaconceci en redes sociales para difundir conocimiento actualizado, derribar mitos comunes y promover una mirada firmemente centrada en los derechos de las personas mayores.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Lo que me diferencia es la combinación de mi formación académica, mi trayectoria y, fundamentalmente, mi enfoque de intervención. No trabajo únicamente sobre las necesidades asistenciales de las personas mayores, sino sobre su historia de vida, sus vínculos, sus deseos, sus capacidades y su derecho inalienable a seguir tomando decisiones. @gerontologiaconceci nace como un espacio pionero y especializado que busca cubrir un lugar vacante: acercar la mirada del trabajo social a los procesos de envejecimiento, brindando un acompañamiento integral que abarca tanto a la persona mayor como a sus familias, cuidadores e instituciones.

¿Hay algo que harías de manera diferente si volvieras a empezar?

Con la perspectiva y los aprendizajes que dan los años de experiencia, seguramente ajustaría algunas decisiones. Probablemente me habría animado mucho antes a visibilizar mi trabajo, a comunicar activamente mis conocimientos y a consolidar una identidad profesional propia. De todas formas, entiendo que cada etapa tuvo su sentido y que precisamente ese recorrido es el que hoy me permite dar vida a un espacio como @gerontologiaconceci.

María Cecilia Beitia | Mgrt. en Gerontología

Mail: [email protected]

Teléfono: 299-4288230

Instagram: @gerontologiaconceci

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