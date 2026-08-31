Aike Drones: innovación, diseño e ingeniería al servicio del agro

Aike Drones nació de una evolución natural entre la tradición rural y la tecnología. Su nombre, que en lengua tehuelche significa “lugar” o “parador”, representa para la empresa la idea de una “Tierra de Drones”: un espacio donde la innovación se encuentra con el campo para potenciar el rendimiento productivo.

El proyecto comenzó brindando servicios de aplicación agronómica con tecnología DJI. La precisión alcanzada en los resultados impulsó a la empresa a dar un paso más y avanzar hacia la comercialización de tecnología para el sector agropecuario.

Experiencia a campo y rigor técnico

La propuesta de Aike Drones busca combinar la experiencia práctica con el conocimiento técnico. Su fundador, Nicolás González Bergez, es diseñador industrial y cuenta con experiencia en el desarrollo de maquinaria agrícola y en la industria automotriz.

A partir de ese recorrido, la empresa integra el diseño y la ingeniería con la búsqueda de eficiencia en el trabajo con drones. Actualmente, González Bergez continúa investigando esta interacción a través de un doctorado en diseño enfocado en la ergonomía y operatividad del piloto de drones.

La propuesta se estructura sobre tres pilares. El primero es la experiencia real, basada en la práctica diaria y en miles de hectáreas voladas. El segundo es el soporte y la posventa, con respaldo técnico continuo para acompañar al productor durante la campaña. El tercero es la capacitación constante, que incluye certificación oficial ANAC y formación permanente.

De los servicios de aplicación a la comercialización de tecnología

El interés por los drones comenzó durante la pandemia y se consolidó después de años de trabajo en el diseño de equipos y sensores para empresas del sector agroindustrial.

Luego de adquirir el primer equipo junto a su familia, Aike Drones operó más de 4.000 hectáreas en sus servicios iniciales. Esa experiencia permitió que el proyecto evolucionara hacia una solución integral vinculada a la tecnología aplicada al agro.

A principios de 2026, la empresa consolidó su división comercial como Resellers autorizados de DJI Agriculture (Bidcom Agro). Con este paso, comenzó una etapa de expansión que abarca la venta y posventa de equipos, además de los servicios de aplicación.

De esta manera, Aike Drones busca seguir acercando agricultura de precisión, tecnología e ingeniería al trabajo cotidiano del productor.



Celular: 2346 558515

Email: [email protected]

Sitio web: www.aikedrones.com.ar

Instagram: @aikedrones_chivilcoy

Linkedin: Aike Drones Chivilcoy

por CONTENT NOTICIAS