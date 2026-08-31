Yerba Mate Centenaria: Desde 1918 pionera en la molienda fina, hoy es furor en Argentina

Seleme Centenaria cuenta con más de cien años ofreciendo al mundo Yerba mate de calidad, desde la región de Brasil donde nacen y crecen las plantas Nativas más ricas del planeta

Como resultado de una tradición de más de cien años dedicada a la producción y abastecimiento de yerba mate hacia Uruguay, Argentina y distintos mercados del mundo. De allí surge su nombre, como representación de ese conocimiento y experiencia acumulados a lo largo del tiempo.

Yerbatera pionera en la elaboración de yerbas de molienda fina y despalada, características vinculadas al estilo de consumo uruguayo. La propuesta busca acercar esa experiencia al consumidor argentino con una alternativa diferente dentro de una categoría de enorme tradición.

Un origen que define su propuesta

Uno de los principales diferenciales está en la materia prima: Seleme utiliza yerba mate proveniente de plantas nativas de Brasil, que crecen sombreadas en un microclima particular, en zonas de morros y rodeadas de un entorno selvático.

Estas condiciones naturales aportan características particulares a la hoja y se traducen en una yerba de gran suavidad y un perfil de sabor distintivo. A esto se suma la experiencia en la selección y elaboración de diferentes moliendas. Todas las variedades son, además, libres de gluten.

De la llegada al mercado a la expansión

Por tratarse de un mercado con una fuerte cultura matera. Desde su llegada, la marca fue creciendo a partir de la recomendación de los consumidores, nuevos puntos de venta, distribuidores, y una presencia cada vez mayor en eventos y espacios vinculados al consumo de yerba mate, también potenciada por una fuerte presencia en MKT vinculando personalidades de la farándula y futbolistas de renombre que consumen Centenaria.

Ese crecimiento permitió consolidar una comunidad alrededor de la marca y avanzar hacia una nueva etapa de expansión. El próximo paso: crecer a nivel nacional. El objetivo de Centenaria es ampliar su presencia en distintas provincias y fortalecer su red de distribución para lograr una llegada más federal. A su vez, la marca trabaja en el desarrollo de nuevas variedades y presentaciones, manteniendo como eje la calidad de la materia prima y la identidad que la caracteriza.

Contacto

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Sitio web: yerbamatecentenaria.com.ar

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por CONTENT NOTICIAS