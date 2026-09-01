Lorena Aquino: una trayectoria que une psicología, educación y abordajes emocionales

La trayectoria profesional de Lorena Aquino comenzó en 1998, cuando se recibió de profesora de niños con capacidades diferentes. En 2005 continuó su formación en Psicología Transpersonal en la Escuela Transpersonal de Buenos Aires, un recorrido que con el tiempo la llevó a profundizar en distintas perspectivas vinculadas con la relación entre mente, cuerpo y emociones.

En 2015, mientras estudiaba la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), encontró una disertación de Enric Corbera que marcaría un punto de inflexión en su recorrido. “Esto es lo que estaba buscando: unir la psicología con el cuerpo, buscar las causas de las enfermedades en nuestro pensamiento”, recuerda sobre aquel momento.

A partir de entonces comenzó una etapa de formación y especialización en diferentes disciplinas. Ese mismo año realizó su primera formación como acompañante terapéutico en Bioneuroemoción, dentro del método del Instituto Español, y posteriormente profundizó en las denominadas 5 Leyes Biológicas o Nueva Medicina, a partir de las investigaciones del doctor Ryke Geerd Hamer.

Una formación atravesada por distintas disciplinas

Entre 2016 y 2017 continuó sus especializaciones en 5 Leyes con médicos cubanos pertenecientes a la OIBS y realizó una formación en Hipnosis Ericksoniana en el Instituto OIBS.

En 2018 y 2019 se formó en Psicosomática Clínica en el Instituto Francés del doctor Salomon Sellam. Luego continuó sus estudios sobre las 5 Leyes junto al doctor Luis Felipe Espinoza y sumó nuevas especializaciones dentro de esta perspectiva.

Entre 2019 y 2020 se especializó en Constelaciones Cerebrales, un abordaje que relaciona con su formación inicial como profesora de niños con capacidades diferentes y su interés por las enfermedades mentales.

Durante 2021 y 2022 incorporó formación en Procesamiento No Lineal, evolución de la PNL, y Constelaciones Familiares desde una mirada sistémica en el instituto de Brigitte Champetier de Ribes.

En 2023 y 2024 realizó un posgrado en la UNR de Medicina como acompañante de Bioemoción. Durante 2025 sumó una formación anual en Barras de Access y formación en Método Somático.

Actualmente continúa su formación con una especialización en diagnóstico clínico desde las 5 Leyes y otra en Constelaciones Cerebrales desde esta perspectiva. Además, retomó la carrera de Psicología en la UNR para completar su formación en Psicología Clínica.

Acompañar para que cada persona encuentre sus propias herramientas

Su recorrido por los campos de la educación, la salud y las neurociencias, junto con las distintas especializaciones realizadas, forma parte de la manera en que entiende el acompañamiento de sus consultantes.

Uno de los objetivos que plantea es que cada persona pueda reconocer las herramientas emocionales que tiene para gestionar sus propios procesos. En ese sentido, sostiene que su acompañamiento debe permitir que el consultante pueda avanzar hacia una mayor autonomía.

También incorpora la mirada sobre el sistema familiar como parte de sus abordajes, buscando realizar movimientos que puedan acompañar y sostener los procesos personales.

Entre sus principales desafíos identifica la necesidad de que el paradigma convencional de las enfermedades conozca estas herramientas como recursos que pueden complementar los tratamientos.

“El cuento que me cuento”, su primer libro

A este recorrido profesional se suma un nuevo proyecto: en octubre de 2026 está previsto el lanzamiento de su primer libro, “El cuento que me cuento”.

La obra propone herramientas y preguntas para que el lector pueda comenzar a observar cómo funciona su propia mente y reconocer los “porqués” de su vida y los “para qué” de su historia.

De esta manera, el libro busca trasladar parte de esa perspectiva a quienes quieran iniciar un proceso de observación y reflexión sobre sus propios pensamientos y emociones.

Datos de contacto

Celular: +54 9 3416 96-3932

Instagram: @lorenaaquinook

Email: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS