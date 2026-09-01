Natalia Calvi: trayectoria y nuevos desafíos en el mercado asegurador

El recorrido profesional de Natalia Calvi en el mercado asegurador comenzó a partir de una decisión personal y familiar. Después de trabajar en relación de dependencia y con dos hijos bebés, decidió incorporarse al proyecto que su marido, Facundo, desarrollaba desde hacía cuatro años en O.S. Productores Asesores de Seguros.

Para asumir un rol profesional, realizó el curso para obtener su matrícula y, en septiembre de 2015, aprobó el examen de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En diciembre de ese año obtuvo su matrícula, un momento que significó contar con una herramienta propia y nuevas posibilidades de crecimiento.

Desde entonces, junto a su equipo, desarrolló la cartera, incorporó nuevas compañías, fidelizó clientes y profesionalizó procesos.

En 2019 se incorporó a AAPAS, donde participó en distintas comisiones. Desde 2022 coordina la Comisión de Seguridad Vial, espacio en el que amplió su mirada sobre el mercado, generó networking y participó en medios, conferencias, escuelas y organismos vinculados a la seguridad vial.

En paralelo, en 2018 nació Grupo Adelante, que en 2021 se consolidó con una nueva oficina y amplió sus servicios.

Profesionalismo y confianza como diferencial

Para Natalia, su diferencial está en el profesionalismo, la capacitación y la capacidad de generar vínculos. Entiende que el seguro es, fundamentalmente, un negocio de personas y de confianza.

Desde su perspectiva, el Productor Asesor es el intermediario entre el asegurado y la compañía y debe construir confianza hacia ambos lados, además de estar preparado para acompañar al cliente cuando más lo necesita.

Nuevos objetivos en el mercado asegurador

El contexto económico representa actualmente uno de los principales desafíos. Cuando la situación es más difícil, también resulta más necesario proteger el patrimonio. En este escenario, identifica una oportunidad para generar cultura aseguradora.

De cara al futuro, su objetivo es llegar a más asegurados y avanzar hacia el mercado corporativo. Después de años de experiencia principalmente en el mercado masivo y el asesoramiento personalizado, busca crecer en el segmento de empresas y Pymes, ofreciendo seguros integrales y propuestas de valor diseñadas para cada necesidad, respaldadas por sus compañías aliadas.

Equipo de Grupo Adelante



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por CONTENT NOTICIAS