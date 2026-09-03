INPRO: el desafío de transformar los espacios de trabajo con ergonomía y tecnología

Una marca que nació con el cambio en la forma de trabajar

INPRO surgió en 2022 como una marca argentina especializada en productos y soluciones para espacios de trabajo, a partir de un cambio profundo en la manera de trabajar acelerado por la pandemia. Durante un viaje familiar, sus fundadores conocieron los standing desks y descubrieron el impacto que podían tener en la salud, el bienestar y la productividad diaria.

A partir de esa experiencia decidieron traer un primer modelo a Argentina, enfocados inicialmente en escritorios regulables. La respuesta del mercado fue inmediata y marcó el comienzo de una propuesta orientada a resolver la falta de ergonomía y la necesidad de adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo, tanto en hogares como en oficinas.

Calidad y una propuesta que fue creciendo

Desde sus comienzos, la marca buscó diferenciarse por la calidad de sus productos. El uso de materiales de mayor espesor que el estándar del mercado se traduce, según explican desde INPRO, en mayor estabilidad, capacidad de carga y durabilidad.

El contacto con quienes trabajan muchas horas frente a la computadora también permitió incorporar accesorios y nuevos productos. Así, la propuesta fue ampliándose hasta convertirse en un ecosistema para crear espacios de trabajo, pensado para acompañar distintas necesidades y mejorar la experiencia de uso, ser el lugar para comprar los mejores productos ergonómicos en el país.

La identidad de la marca también se construye desde una comunicación cercana y auténtica, que busca mostrar no solo los productos sino también la experiencia, el servicio y el compromiso detrás de cada compra.

Una nueva etapa de crecimiento

Luego de sus primeros años de expansión, INPRO comenzó a avanzar estratégicamente hacia el segmento corporativo. El objetivo es acompañar a empresas en el diseño integral de sus espacios de trabajo, con propuestas adaptadas a sus necesidades.

La próxima etapa apunta a consolidar un ecosistema que permita resolver en un mismo lugar las necesidades de home office y oficinas: desde mobiliario y accesorios hasta soluciones audiovisuales, espacios flexibles y meeting pods.

Con un equipo de interioristas y especialistas en tecnología, la marca busca seguir desarrollando ambientes funcionales y preparados para las formas actuales de trabajar, consolidándose como una referencia tanto para el hogar como para la oficina.

Datos de contacto

Instagram: @inpro.la

Email: [email protected]

Sitio web: inpro.ar

por CONTENT NOTICIAS