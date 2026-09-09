Velati Propiedades: cercanía y confianza como pilares del negocio inmobiliario

Velati Propiedades nació en 1970, a partir de la llegada de la familia a Mar del Plata desde Buenos Aires en busca de un cambio de vida. Jorge, que ya contaba con experiencia en ventas, encontró a través de un amigo del sector una oportunidad para desarrollarse dentro del mercado inmobiliario local. Su carisma y vocación social terminaron de marcar el comienzo de un proyecto que crecería junto con la ciudad.

Un servicio basado en el acompañamiento

Como empresa familiar, Velati Propiedades construyó su identidad alrededor de un servicio cercano y personalizado. La premisa es acompañar al cliente en cada etapa, entendiendo que detrás de una operación inmobiliaria suele haber una decisión trascendental para una persona o una familia.

En ese contexto, la calidez humana, la atención al detalle y el compromiso se convirtieron en aspectos centrales de su propuesta. El objetivo no se limita a concretar una operación, sino que apunta a generar vínculos duraderos que trasciendan el negocio.

Una evolución a la par de Mar del Plata

A lo largo de los años, la firma evolucionó junto con el crecimiento de la ciudad y consolidó una relación de confianza con el público marplatense. Para responder a las nuevas demandas del mercado, amplió su equipo e incorporó áreas especializadas, entre ellas desarrollos y campos.

La transformación también alcanzó la manera de trabajar. La incorporación de tecnología, la presencia en redes sociales y el desarrollo de nuevos canales de comunicación permitieron ampliar la red de clientes y avanzar hacia un servicio híbrido, eficiente y dinámico.

Crecer sin perder la esencia

De cara a los próximos años, Velati Propiedades proyecta continuar su crecimiento y perfeccionar sus procesos mediante la incorporación de nuevas tecnologías vinculadas al sector inmobiliario, pero sin dejar de lado el componente humano que caracteriza a la empresa.

La mirada está puesta en un crecimiento cuidado, bajo la idea de que avanzar no significa necesariamente hacer más, sino hacer mejor. Por eso, la firma busca optimizar sus procesos y mantener siempre una cara visible capaz de transmitir la cercanía y la confiabilidad que considera parte de su diferencial.

VELATI Propiedades

Alem 3298 - Mar del Plata - 7600

TE (0223) 451.1073

[email protected]

www.velatipropiedades.com.ar

por CONTENT NOTICIAS