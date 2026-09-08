BUYHAUS: una alternativa que busca transformar la forma de vender propiedades

La comparación entre invertir en acciones o en ladrillo fue el punto de partida de BUYHAUS, una propuesta que nació a partir de una pregunta: ¿por qué no podría existir una forma de invertir en propiedades y, al mismo tiempo, mantener la liquidez?

La idea surgió entre dos amigos vinculados al rubro inmobiliario, quienes identificaron que modelos similares ya funcionaban en otros países. Esa referencia confirmó que existía una oportunidad y los impulsó a desarrollar una alternativa aplicada al mercado local.

Una solución para agilizar la venta de propiedades

Más que posicionarse únicamente como una empresa que compra inmuebles, BUYHAUS busca convertirse en una solución para quienes necesitan vender una propiedad y no pueden o no quieren esperar meses para concretar la operación.

Detrás de una venta pueden existir distintas circunstancias: una necesidad familiar, una herencia, un proyecto que requiere liquidez o, simplemente, la decisión de disponer del capital. Frente a esos escenarios, la propuesta apunta a ofrecer una alternativa concreta, rápida y simple, reduciendo parte de la incertidumbre que puede generar la espera.

El proyecto comenzó sin experiencia previa de sus fundadores en tecnología o desarrollo web. A partir del intercambio con personas del sector, la iniciativa fue tomando forma hasta avanzar con la creación de su plataforma, las primeras reuniones con inversores y potenciales socios capitalistas y la obtención del respaldo necesario para comenzar a operar.

De la plataforma a la primera propiedad

Con la estructura desarrollada, el siguiente desafío fue dar a conocer la propuesta. Para eso, la marca apostó por una fuerte presencia en redes sociales, con una estrategia de publicación constante, además de publicidad, entrevistas en la calle y difusión boca en boca.

La respuesta inicial se tradujo en contactos, consultas y propiedades recibidas para analizar. En sus primeras semanas de difusión, BUYHAUS ya avanzó con la compra de su primera propiedad, un paso que marca el comienzo de su etapa operativa.

De cara al futuro, la compañía proyecta ampliar su alcance y convertirse en una alternativa conocida antes de que una persona decida vender un inmueble. Su objetivo a largo plazo es crecer tanto en Argentina como en otros mercados y posicionarse entre las empresas con mayor volumen de compra de propiedades e inversión en ladrillo del país.

Datos de contacto

Celular: 11 5705-3408

Instagram: @buyhaus_

Email: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS