ByZen: sabor, cercanía y una estrategia que busca llevar la marca a todo el país

ByZen comenzó a tomar forma en 2023, durante una etapa de cambio en la vida de Máximo Pariente, por entonces futbolista profesional. En un momento atravesado por expectativas deportivas que no se habían cumplido, empezó a dedicar su tiempo disponible al desarrollo de un proyecto propio, inicialmente llamado Magnuslife.

En diciembre de ese año decidió dejar el profesionalismo, regresar a Rosario y enfocarse en la creación de nuevas barras. La creciente presencia de productos elaborados a base de dátiles y libres de gluten marcó el camino. Después de numerosas pruebas llegó al producto buscado y comenzó a visitar personalmente a sus primeros clientes en bicicleta, una cercanía que la marca procura conservar hasta hoy.

El proyecto fue financiado con recursos propios y avanzó cuidando cada decisión. Más adelante, debido a cuestiones vinculadas con el registro de marca, Magnuslife pasó a llamarse ByZen.

Productos pensados desde el sabor

El diferencial de ByZen se construye sobre dos ejes: el producto y la forma de desarrollar los vínculos comerciales. Su propuesta incluye barras tradicionales y proteicas, granolas activadas y galletitas sin azúcar en proceso final de lanzamiento. Además, la marca cuenta con certificación Kosher y libre de gluten.

La marca parte de una idea: lo saludable también debe ser rico y sostenible en el tiempo. Por eso busca desarrollar opciones que puedan ser elegidas tanto por niños como por adultos, de acuerdo con sus gustos y requerimientos. Esta amplitud también permite alcanzar diferentes perfiles de consumidores, puntos de venta y distribuidores.

En el plano comercial, ByZen pone el foco en el trato humano, la empatía y políticas igualitarias, honestas y transparentes. La intención es acompañar a quienes deciden trabajar con sus productos y construir relaciones sostenidas sobre bases sólidas.

Con el crecimiento llegaron clientes de mayor escala, nuevas líneas y una expansión hacia diferentes puntos del país. Actualmente, la empresa también genera alianzas estratégicas y vínculos comerciales con clubes de Primera y Segunda División del fútbol argentino, mientras mantiene conversaciones con otras instituciones.

A su vez, existen conversaciones comerciales con Uruguay, Chile, México, Paraguay y Brasil, con cotizaciones en curso, como parte de la búsqueda de llevar la propuesta al exterior.

El próximo objetivo de ByZen

Para lo que resta de 2026 y durante 2027, uno de los principales objetivos es incorporar distribuidores en las provincias restantes, fortalecer las zonas donde ya opera y consolidar el reconocimiento nacional que actualmente tiene especialmente en Santa Fe.

En paralelo, la marca proyecta desarrollar una cartera de entre 20 y 30 productos en los próximos años, manteniendo como eje la combinación de “rico + sano” y su propuesta libre de gluten. Exportar, ampliar los convenios con clubes e instituciones deportivas y continuar fortaleciendo su presencia dentro del deporte forman parte de los próximos pasos.

Detrás de este crecimiento también se encuentra un equipo dedicado a áreas como administración, redes sociales y logística. ByZen busca seguir sumando personas alineadas con su identidad y sostener una visión de largo plazo basada en mejorar cada día, con atención puesta en cada detalle.

Instagram: @byzen_oficial

Contacto comercial: 341 635-4788

por CONTENT NOTICIAS