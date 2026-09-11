Santiago Barreiro: “La urología y la andrología requieren un enfoque integral y empático”

Santiago, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión y qué te inspiró a elegir el camino de la medicina?

Dejando de lado que no poseo médicos ni allegados a la salud en mi familia, la decisión de transitar el camino de la medicina inició desde muy chico, fuertemente influenciado por mi pediatra. Recuerdo que nunca tuve miedo de ir a las consultas; al contrario, me divertía y, más allá de satisfacer mi curiosidad, ella me la potenciaba. A partir de esa vivencia, volverme un profesional empático, creativo y con buen sentido del humor se convirtió en mi gran meta.

¿Cuál es la filosofía que guía tu atención?

Ofrezco una mirada integral del paciente y de sus problemas urológicos y andrológicos, buscando siempre llegar a un común acuerdo con él para lograr su bienestar o evacuar todas sus dudas. Sé que no siempre se puede estar al 100% a la altura de las expectativas del paciente, pero mi premisa es tratar de brindar la mejor ayuda posible con total honestidad y estando siempre acorde a su situación personal, económica y psicoemocional.

¿Qué sentís que te diferencia en tu enfoque y en tu trato dentro del consultorio?

Definitivamente, el enfoque. Simplificar los temas complejos durante las consultas y sumar una dosis de humor ayuda a construir una mayor confianza, acortando las distancias con el paciente. Esto permite que una persona temerosa o distante frente a un diagnóstico difícil se retire con una carga menos y con la motivación suficiente para afrontar su problema. Por otro lado, al dedicarme específicamente a la Andrología, puedo acompañar de cerca a quienes presentan problemas de índole sexual o buscan cumplir su deseo de paternidad, una subespecialidad que no es tan común en nuestro país.

¿Cómo te proyectás a nivel profesional a mediano plazo?

Me veo en continua capacitación, haciendo honor al dicho de que “un médico jamás deja de estudiar”. Considero que es una obligación necesaria para poder brindar al paciente las herramientas y el acceso a los tratamientos que son tendencia en otras partes del mundo. Además, busco ir a la par de la tecnología y de los nuevos medios de divulgación científica. No descarto en el futuro encontrarme ejerciendo como docente universitario o consolidando una presencia importante en internet.

Si pudieras volver al inicio de tu carrera, ¿hay algo que harías de manera diferente?

No cambiaría demasiado. Aprendí muchísimo de los errores y de las buenas y malas decisiones a lo largo de mi formación. Lo duro de este largo recorrido me ayudó a ser el profesional que soy hoy. Sin embargo, si tuviera que elegir algo, aprovecharía desde un principio con mayor intensidad las facilidades y la diversidad de herramientas que la tecnología ofrece actualmente.

Santiago Barreiro | Urólogo

IG: @dr_zoide

por CONTENT NOTICIAS