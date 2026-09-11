Griselda Duckardt: la abogacía desde la escucha, la cercanía y el compromiso

El recorrido profesional de Griselda Duckardt no fue lineal. Comenzó a estudiar Abogacía apenas terminó el secundario, pero luego dejó la carrera para dedicarse a otras actividades, ya que se había recibido como profesora de gimnasia en el nivel terciario.

Años más tarde, ya casada y con un hijo de un año, decidió retomar sus estudios con la convicción de completar la carrera. Era 2001 y el contexto de crisis económica convirtió aquella etapa en un desafío aún mayor. Con su entonces esposo despedido, estudiaba como y donde podía, consciente de que no podía permitirse fracasar en los exámenes.

Una profesión atravesada por las personas

La primera vez que fue a tribunales marcó uno de los grandes hitos de su carrera: allí comprendió que la práctica podía ser muy diferente de la teoría aprendida en la facultad. En sus comienzos también resultó fundamental el acompañamiento de Cintia, una colega a quien reconoce como un gran pilar.

Con el tiempo, Griselda desarrolló una manera de trabajar basada en conectar con el otro y comprender qué necesita cada persona. Para la abogada, detrás de un expediente existe siempre una situación concreta: un niño que reclama alimentos, una filiación, una mujer que atraviesa violencia o una persona que necesita un amparo de salud.

Por eso, sostiene su ejercicio profesional sobre valores como el respeto, la escucha, la comprensión, la solidaridad y la verdad, buscando trasladar a cada escrito aquello que su cliente necesita expresar.

Crecer y acompañar a otros profesionales

Entre los desafíos de su actividad, señala la necesidad de fortalecer el entendimiento entre el Poder Judicial y los abogados independientes, a quienes considera auxiliares de la Justicia. Al mismo tiempo, encuentra en la profesión la posibilidad de trabajar en aquello que disfruta, vincularse permanentemente con personas y desenvolverse en un ámbito dinámico.

Su presente también está atravesado por nuevos objetivos. Recientemente abrió un nuevo espacio de trabajo y proyecta continuar creciendo profesionalmente. Entre sus próximos caminos se encuentran asesorar a abogados noveles y participar activamente en el Colegio de Abogados, con el propósito de colaborar con los matriculados.

Datos de contacto

Celular: 1135532475

Instagram: @gduckardt

Email: [email protected]

por CONTENT NOTICIAS