Morosidad y endeudamiento PyME: las señales aparecen antes del incumplimiento

La morosidad empresarial dejó de ser una señal aislada para convertirse en una tendencia que se sostiene en el tiempo. El deterioro de los indicadores de crédito refleja una presión financiera que, en muchas empresas, comienza bastante antes del primer incumplimiento.

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la irregularidad de las financiaciones a empresas alcanzó el 3,5% en junio de 2026. Los primeros datos de julio, estimados por la consultora 1816 sobre la base de la Central de Deudores del BCRA, ubican el indicador en 3,61%. El dato de julio es preliminar hasta la publicación del Informe sobre Bancos correspondiente a ese mes.

Pero para una PyME el problema no empieza cuando deja de pagar.

El descubierto que pasa de transitorio a permanente, proveedores que comienzan a cobrar fuera de término, refinanciaciones recurrentes, aportes de socios para sostener gastos corrientes o nueva deuda destinada a cancelar obligaciones anteriores son señales que deberían encender alertas.

El punto central es distinguir liquidez de rentabilidad.

Una empresa rentable puede atravesar tensión de caja si cobra a 60 días, paga a 30 y debe financiar stock durante ese período. Allí, el financiamiento puede ser una herramienta adecuada para acompañar el capital de trabajo.

Distinto es cuando los márgenes no alcanzan para cubrir costos, gastos y estructura. En ese escenario, tomar deuda puede aliviar temporalmente la caja, pero no resuelve la causa y agrega intereses y nuevos vencimientos.

Por eso, antes de buscar más financiamiento, resulta clave analizar en conjunto rentabilidad, flujo de fondos, cobranzas, stock, capital de trabajo, vencimientos, costo financiero y capacidad de repago.

La deuda puede financiar crecimiento, inversión y operación. El riesgo aparece cuando se convierte en el mecanismo habitual para compensar una generación insuficiente de fondos.

La mora es el síntoma visible. La gestión financiera empieza antes: identificando señales, proyectando escenarios y tomando decisiones cuando todavía existen alternativas.

Jesica Manrique | Strategic Advisor

Consultoría estratégica financiera para PyMEs

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por CONTENTNOTICIAS