Monky: una propuesta que apuesta por el equilibrio nutricional en un formato compacto

Monky nació a partir de la búsqueda de un alimento simple y compacto, pensado para brindar sustento nutricional acorde al metabolismo humano. Su propuesta se construyó sobre un concepto central: alcanzar un equilibrio entre los tres grandes grupos de macronutrientes, con cantidades similares de carbohidratos, proteínas y grasas.

Una formulación basada en el equilibrio

La identidad de la marca se apoya principalmente en dos aspectos: el equilibrio de su formulación y el origen de sus materias primas. A partir de esta combinación, Monky busca aportar nutrición, sustento y saciedad en sus diferentes alternativas.

Las versiones clásicas, Monky Blanca y Monky Negra, utilizan maní en grano en lugar de pasta de maní como base. Los granos son triturados y seleccionados en seis tamaños diferentes, desde 80 micrones hasta 7 milímetros, y se combinan con chocolate blanco o negro semiamargo y pasas de uva blandas enteras. Además, las barras son fortificadas con proteínas de suero lácteo para elevar su aporte proteico.

Con el tiempo, la propuesta fue incorporando nuevas variantes. Así surgió Monky Epic, que suma café orgánico y arándanos rojos. En esta versión, el café orgánico en grano es convertido en micropartículas.

Más adelante llegaron Monkyds Blanca y Monkyds Negra, desarrolladas con una mayor carga de proteínas por barra y la incorporación de minirocklets. Su nombre está inspirado en el metabolismo infantil y en la necesidad de contemplar, además del gasto metabólico diario, el crecimiento.

El próximo objetivo: llegar a todo el país

La evolución de Monky estuvo marcada por la incorporación de distintas formulaciones dentro de una misma búsqueda: ofrecer alternativas que combinen sus principales grupos de macronutrientes y diferentes ingredientes.

De cara a los próximos pasos, la marca tiene como objetivo estar disponible en todas las provincias de la Argentina y, a partir de esa expansión, generar conciencia sobre el consumo de alimentos de alta calidad.

Dani Ruiz Riera

Celular: 3813012245

Instagram: @monkyenergy

por CONTENT NOTICIAS