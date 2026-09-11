Cómo hablar con un dinosaurio

Cuando un dueño de PyME frena un proyecto de inteligencia artificial, tratarlo como anticuado puede alejarnos de la única persona capaz de aprobarlo.
“Mi viejo es un dinosaurio”.
Me lo dijo el hijo de un empresario después de una capacitación. Con bronca y con cariño.
La frase se repite en muchas PyMEs. La segunda generación detecta un proceso lento, un gerente prueba herramientas por su cuenta y alguien concluye que el dueño “no entiende”. Ahí termina la conversación.
Ese dinosaurio firma, pone el dinero y decide. Es el sponsor del proyecto, aunque nadie lo llame así.
Detrás de su “ahora no” suele haber algo más complejo que desconocimiento. Quizás le avergüenza admitir que no comprende una tecnología que su hijo domina. Puede temer perder el control sobre la empresa que construyó. También puede recordar aquel sistema de gestión que costó una fortuna, se implementó a medias y todavía convive con planillas.
Insistir con agentes, automatizaciones y promesas de eficiencia aumenta la distancia. Conviene empezar por un problema que ya le duela: la cobranza atrasada, los presupuestos que demoran cuatro días o el cliente que se cansó de esperar.
Después hay que hablar en su idioma: dinero, riesgo, tiempo y control. ¿Cuánto cuesta el problema por mes? ¿Qué se probó antes? ¿Qué tendría que pasar para considerar que funcionó? ¿Qué es lo que más le preocupa?
En lugar de pedir seis meses y un gran presupuesto, propongamos una prueba pequeña: dos semanas, un proceso y una persona responsable. También debe quedar claro qué decisiones seguirán pasando por el dueño.
Antes de presentar la idea, hay cuatro preguntas obligatorias: quién paga, quién implementa, quién mantiene la solución y quién responde cuando falle. Si no podemos contestarlas con nombre y apellido, su desconfianza está justificada.
Muchos dueños sobrevivieron crisis, devaluaciones y proveedores que prometieron demasiado. Lo que parece necedad suele ser memoria.
Antes de preguntarte por qué el dinosaurio no entiende la inteligencia artificial, preguntate si vos entendiste qué teme perder.
Lidera con IA | Maximiliano Ferrero
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por CONTENT NOTICIAS
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