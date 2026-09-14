Encuesta contundente: Milei quedó octavo en imagen

Una nueva encuesta nacional dejó una señal incómoda para el Gobierno: Javier Milei quedó octavo en imagen positiva entre 19 dirigentes del oficialismo y la oposición. El Presidente reunió 34% de opiniones favorables y 57% desfavorables, un diferencial negativo de 23 puntos.

El ranking fue encabezado por Guillermo Francos, con 45% de imagen positiva y 44% negativa. Fue el único dirigente evaluado que terminó con saldo favorable. Patricia Bullrich ocupó el segundo puesto, con 43% de valoración positiva y 55% negativa. Myriam Bregman quedó tercera, con 40% y 56%, mientras que Axel Kicillof se ubicó cuarto: obtuvo también 40% de respaldo, pero acumuló 58% de rechazo.

Por encima de Milei aparecieron además Jorge Macri, con 39% de imagen positiva; Mauricio Macri, con 38%; y Diego Santilli, con 37%. La medición fue elaborada por D’Alessio IROL-Berensztein entre el 28 y el 30 de agosto, sobre 800 casos de alcance nacional.

El podio cambió. El resultado tampoco favoreció al mandatario cuando la consultora aisló las respuestas de quienes votaron a La Libertad Avanza. En ese segmento, Bullrich lideró con 89% de imagen positiva. Francos obtuvo 81% y Santilli, 77%. Milei quedó cuarto, con 76%, seguido por Luis Caputo, con 70%, y Federico Sturzenegger, con 69%.

En la parte baja del relevamiento, Martín Lousteau registró el peor diferencial: 19% de opiniones positivas y 71% negativas. Carlos Presti quedó último por nivel de adhesión, con 18% favorable y 44% desfavorable, aunque un 39% no manifestó una opinión. Cristina Kirchner alcanzó 30% de imagen positiva y 65% negativa, mientras Victoria Villarruel obtuvo 24% y 67%.

La encuesta también detectó pesimismo económico. El 66% considera que la situación del país está peor que hace un año y solo el 33% cree que mejoró. A la vez, el 67% afirma que su economía personal se deterioró y el 59% espera que el escenario empeore durante los próximos doce meses; el 37% pronostica una mejora.

Ese clima se refleja en la mirada sobre la gestión libertaria: el 58% la califica negativamente y el 40% la respalda. Entre las principales preocupaciones aparecen el costo de los servicios públicos, con 60%; el temor a que los ingresos no alcancen para sostener el nivel de vida, con 59%; y la incertidumbre económica, con 58%.

La encuesta deja dos alertas para la Casa Rosada: Milei quedó lejos del primer puesto general y tampoco lideró dentro de su propio electorado. Francos fue la excepción del ranking, el único de los 19 nombres con más apoyos que rechazos.