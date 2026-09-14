Flytini: las imágenes de Tini Stoessel en el avión de Scatturice

Antes de relacionarse con Tini, Scatturice se hizo amigo de Rodrigo De Paul. Y a De Paul llegó por un tercero: Alejandro Omar Calián, "El Turco", amigo del jugador, un hombre con condenas previas por contrabando y antecedentes en maniobras cambiarias durante el cepo. Desde ahí, Scatturice se volvió el principal transportista de la pareja. La llevó a París a probarse el vestido de novia –en el video que Tini subió a sus redes se ve el avión de SurJet, su compañía– y pone la aeronave oficial de la gira Futtura World Tour. En julio, antes del Mundial, viajó él mismo con De Paul de Miami a Lima para ver un show de la cantante.

Pero el avión resultó ser lo de menos. La crisis con el padre se disparó, De Paul mediante, cuando le propuso a Tini firmar un acuerdo prenupcial y ella tuvo que hacer algo que en quince años de carrera nunca había hecho: averiguar qué tenía. Y descubrió que no lo sabía.

La auditoría que ordenó después arrojó un patrimonio de unos 70 millones de dólares generados desde que tenía catorce años y protagonizaba Violetta, en el universo Disney. Todo el dinero de contratos, grabaciones, merchandising y derechos de imagen entraba a sociedades controladas por su padre, Alejandro Stoessel –QTV Management Corporation entre ellas, fundada junto a su hermano Francisco, con sede fiscal en Miami–. Tini no era socia de ninguna. No tenía firma. Se manejaba con una extensión de tarjeta con un tope de cinco mil dólares por mes, y recién en junio de 2026, con abogados de por medio, consiguió acceso a una cuenta bancaria propia. Ese mismo mes desplazó a su padre como manager.

Acá vuelve Scatturice. Fue él quien recomendó al abogado: Horacio Díaz Sieiro, su tributarista personal, que también asesoró a Lázaro Báez. Es decir: el hombre que la traslada también influyó en la elección de quien audita su fortuna.

Esta semana, en el mundo Tini hubo una novedad: el 3 de septiembre, en Guadalajara, la cantante bajó del listado de canciones del Futtura World Tour las dos baladas dedicadas a su padre, Pa y Ángel, y agradeció sin nombrar a su familia.