Quién es el concejal libertario que agitó la causa Malvinas: "Si hay que ir a la guerra, se irá"

La renovada ofensiva discursiva de Javier Milei por las Islas Malvinas tuvo una derivación inesperada en La Plata. Nicolás Morzone, presidente del bloque PRO en el Concejo Deliberante, defendió la política exterior del Gobierno, enfrentó a los excombatientes que la cuestionaron y lanzó una frase que desató el escándalo: “Si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”.

La escena ocurrió durante el tratamiento de un proyecto de adhesión al mensaje presidencial sobre el archipiélago. Morzone calificó los anuncios de Milei como “históricos” y sostuvo que la Argentina debía afianzar sus alianzas con Occidente para fortalecer el reclamo en el Atlántico Sur. “Los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan”, afirmó antes de pronunciar la arenga bélica.

El concejal también cargó contra el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había definido el discurso de Milei como un acto de “hipocresía extrema”. Morzone comparó a la organización con una unidad básica de La Cámpora y cuestionó que llamara “sinvergüenza” e “hipócrita” al Presidente.

¿Quién es el protagonista del episodio? Morzone tiene 34 años, es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitario. Fue presidente del Consejo Escolar platense durante la gestión municipal de Julio Garro y ocupó distintos cargos locales: subsecretario de Espacios Públicos, de Gobierno y de Vinculación y Gestión.

Llegó al Concejo en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Aunque mantiene una estructura separada, trabaja en interbloque con La Libertad Avanza. En 2025 fue candidato a diputado provincial en la lista libertaria y llamó a votar por Milei para “terminar con el populismo”. Esa alianza explica que distintos medios lo identifiquen directamente como un edil libertario.

La repercusión obligó a Morzone a retroceder. Al día siguiente sostuvo que la frase había sido sacada de contexto y que sólo quiso hablar de defender “con tenacidad” los derechos argentinos. “En ningún momento me referí a iniciar una guerra o un conflicto bélico con Inglaterra”, aclaró. Luego admitió: “Me equivoqué, pido disculpas”. Él denunció amenazas.

El pedido de perdón no borró la imagen que dejó el recinto: un dirigente nacido casi una década después de la guerra de 1982 confrontando con sus veteranos y utilizando el lenguaje del combate. La sobreactuación convirtió un proyecto de adhesión política en una controversia nacional y expuso los riesgos del nuevo tono oficial sobre Malvinas.