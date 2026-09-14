Mariano Recalde también tiene un departamento debajo del de Cristina Kirchner

El edificio de San José 1111 sumó un dato que refuerza su condición de enclave kirchnerista: Mariano Recalde, senador nacional y uno de los fundadores de La Cámpora, figura entre los dueños del departamento 1° “A”, justo debajo del piso donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La novedad requiere una precisión. La compra no fue posterior a la condena ni al desembarco de la ex presidenta: la familia Recalde adquirió la unidad en agosto de 2016. Según el informe de dominio citado por el diario La Nación, Héctor y Mariano Recalde pagaron 4 millones de pesos. En sus declaraciones juradas, el senador consignó una participación del 10%, que mantuvo en la última presentación disponible, correspondiente a 2024.

El inmueble tiene 168 metros cuadrados totales, de los cuales unos 100 son cubiertos, y posee el único patio del edificio. Recalde nunca vivió allí. Fuentes de su entorno afirmaron que fue una inversión, que estuvo en venta y alquiler y que desde hace alrededor de un año y medio se lo prestaron a una persona conocida que se hace cargo de los gastos. Vecinos describieron a la ocupante como una mujer de unos 40 años que no integra el chat del consorcio. En julio, las expensas registraron para Recalde una deuda de $474.190 y un pago parcial de $350.000.

El primer piso hoy completa una postal singular. Al lado, en el 1° “B”, aparece María Soledad Calle, ex concejala de Zárate y dirigente vinculada a La Cámpora y a la UOM. Compró esa unidad en agosto de 2025, dos meses después del inicio del arresto domiciliario, y dijo ante la Justicia que pensaba instalar allí una fundación. La operación quedó bajo análisis en una investigación por presunta administración fraudulenta en el sindicato metalúrgico.

Arriba está Cristina. La propiedad del segundo piso fue comprada en junio de 2015 por Los Sauces SA al exsecretario de Cultura Jorge Coscia por US$370.000, mediante CEDIN. La operación se hizo para que viviera Florencia Kirchner, accionista de la sociedad; años después, tras el atentado de 2022, se mudó allí su madre. Desde junio de 2025, ese domicilio es también el lugar de cumplimiento de su pena.

La cronología descarta que la adquisición de los Recalde haya buscado rodear la prisión de Cristina. Pero el mapa actual muestra otra cosa: dos unidades del piso inferior quedaron vinculadas a referentes de La Cámpora. En un edificio atravesado por custodias, manifestaciones y controles judiciales, una vieja inversión familiar adquirió un peso político inesperado.