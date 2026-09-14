El alocado baile de Karen Reichardt por la inflación de 1,7 por ciento de agosto

Karen Reichardt eligió celebrar con el cuerpo. En un video difundido en sus redes, la diputada de La Libertad Avanza bailó frente a cámara mientras anunciaba que la inflación de agosto había sido del 1,7 por ciento. “¿Te acordás cuando decían que en Argentina era imposible bajar la inflación?”, preguntó antes de destacar que se trató del registro más bajo en 14 meses.

La escena, más propia de un festejo de campaña que de una lectura responsable de la economía, completó el mensaje oficialista: “Mientras algunos extrañan la maquinita, nosotros defendemos el equilibrio fiscal”. Entre movimientos exagerados, Reichardt también remarcó que la ropa y el calzado bajaron por segundo mes consecutivo y cerró con la consigna: “La libertad avanza y la inflación retrocede”.

El dato que celebró es real. Según el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor subió 1,7 por ciento en agosto, por debajo del 2,1 de julio. Prendas de vestir y calzado retrocedió 0,6 por ciento. Sin embargo, el baile dejó fuera de cuadro una parte menos cómoda de la estadística: la inflación acumuló 21,3 por ciento en los primeros ocho meses del año y 33,5 por ciento en la comparación interanual.

También quedaron al margen los rubros que pesan sobre los hogares. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,8 por ciento; Educación, 2,5; y Salud, 2,4. A su vez, tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total subieron 2,6 por ciento, nueve décimas por encima del índice general.

La desaceleración de los precios representa un alivio y un activo político para el Gobierno. Pero no equivale a una baja general del costo de vida: los precios siguieron aumentando y los ingresos deben correr detrás de ellos. Reichardt prefirió transformar una mejora parcial en una postal triunfal, sin matices ni contexto. Y el contraste fue evidente.

En la comunicación libertaria, la épica suele imponerse a la prudencia. Esta vez, una coreografía quiso resumir una economía entera. El 1,7 por ciento habilitó el festejo; lo que quedó afuera del encuadre explica por qué, para buena parte de la sociedad, todavía no hay demasiados motivos para bailar.