Carrió contó su desopilante diálogo con ChatGPT: "Vos sos un psicópata"

Elisa Carrió contó que mantuvo su primera conversación con una inteligencia artificial y convirtió la experiencia en uno de los momentos más celebrados de una charla en el Instituto Hannah Arendt, que fundó.

“Recién acabo de hablar por primera vez en mi vida con una inteligencia artificial, con un ChatGPT, no sé qué era”, comenzó la dirigente. La cordialidad del intercambio despertó su desconfianza y la llevó a plantearle al sistema un diagnóstico tan directo como inesperado.

“Si vos no tenés sentimientos, sos un psicópata”, le dijo. La respuesta de la herramienta —“Bueno, no necesariamente”— provocó las risas del auditorio. Carrió relató que el programa intentó explicarse, pero ella insistió en marcar la contradicción que encontraba detrás de ese tono amable.

“Cuando vos me querés agradar, no estás sintiendo, vos estás simulando un lenguaje de que vos me querés agradar”, argumentó. Para la fundadora de la Coalición Cívica, el sistema no era un interlocutor verdadero, sino “un servidor de información” capaz de reproducir las formas de una conversación humana sin experimentar aquello que expresa.

Su reparo no terminó en la ausencia de emociones. Carrió también acusó a la herramienta de “mezquinar” datos y de ofrecer respuestas más completas solo a quienes saben formular preguntas precisas. Según su mirada, la mayoría de los usuarios recibe generalizaciones, mientras que el acceso a información más valiosa queda condicionado por conocimientos previos.

La escena tuvo un tono desopilante, pero retomó una preocupación que la exdiputada viene desarrollando públicamente. Meses atrás difundió una carta abierta en la que cuestionó la falta de regulación de la inteligencia artificial y advirtió sobre sus efectos en la libertad de pensamiento, la intimidad, el libre albedrío y la dignidad humana.

En aquel documento vinculó el rumbo tecnológico promovido por Javier Milei con las ideas y los intereses del empresario Peter Thiel, cofundador de Palantir. Carrió sostuvo que la Argentina podía convertirse en escenario de un “experimento social” y alertó sobre el avance de un poder corporativo sin límites morales ni jurídicos.

Por eso, su estreno con ChatGPT reunió en pocos minutos humor y desconfianza. El intercambio comenzó como una curiosidad tecnológica, pero terminó convertido en una discusión sobre conciencia, simulación y desigualdad informativa. La máquina buscó matizar la acusación; Carrió, fiel a su estilo, no le concedió el beneficio de la duda.