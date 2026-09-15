El insólito video de Virginia Gallardo explicando la inflación mientras se maquilla

Virginia Gallardo volvió a mezclar política, economía y redes sociales. La diputada de La Libertad Avanza publicó un video en el que explica qué es la inflación mientras se peina, se coloca sérum y se maquilla frente al espejo.

La secuencia comienza con una referencia a su visita a la Casa Rosada para participar de un encuentro con Javier Milei. Allí recibió La economía en una lección, el ensayo de Henry Hazlitt que el Presidente eligió como material de lectura para los legisladores oficialistas. Con el ejemplar en la mano, Gallardo decidió grabar su clase.

“¿Qué es la inflación?”, pregunta antes de definirla como el aumento “generalizado y sostenido” de los precios de bienes y servicios durante un período. Mientras continúa con su rutina de belleza, agrega que ese proceso provoca una pérdida del poder adquisitivo: con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas.

Luego introduce el Índice de Precios al Consumidor. Explica que el Indec confecciona una canasta representativa de los hogares, con rubros como alimentos, transporte y salud. Para mostrar el cálculo usa un ejemplo: si la canasta costaba 100 pesos en enero y 105 en febrero, la inflación fue del cinco por ciento.

El contraste entre el contenido y la puesta en escena convirtió el video en una pieza singular. La legisladora alterna pinceles, cremas y conceptos económicos, con subtítulos para cada definición. Lejos de esquivar el tono extravagante, tituló la publicación “Economía en una lección” y agregó con humor: “Enterrándome sola”.

El remate no fue casual. El video apareció después de que Gladys La Bomba Tucumana cuestionara a Gallardo por sus intervenciones sobre economía. La cantante le recomendó “aprender a leer” y afirmó que la diputada “se entierra sola” cuando habla. La respuesta llegó sin nombrarla, pero retomó esa expresión.

Ahora, convertida en diputada oficialista, volvió al terreno que le dio visibilidad. El resultado fue una explicación básica, presentada como contenido de redes y atravesada por una ironía. Entre una brocha y un frasco de maquillaje, Gallardo buscó contestar a sus críticos y exhibir que había hecho la tarea.