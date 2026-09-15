Lamine Yamal pidió el Balón de Oro para sí mismo por ser "el mejor del mundo"

Lamine Yamal no apeló a la falsa modestia cuando le preguntaron quién debería quedarse con el Balón de Oro. El delantero del Barcelona se incluyó entre los dos mejores futbolistas del planeta junto a Kylian Mbappé, aunque no dudó: el premio, dijo, debería ser suyo.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga”, respondió el español en un adelanto de la entrevista que mantuvo con Jorge Valdano para Movistar Plus. Luego fue más directo: “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merezco yo por lo que he ganado”.

Yamal respaldó su candidatura en una temporada repleta de éxitos. El atacante conquistó La Liga con el Barcelona y se consagró campeón del Mundial 2026 con España. Esos logros, entiende, lo colocan por encima de Mbappé en la carrera por el galardón que entrega la revista France Football.

“Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, agregó. La declaración volvió a instalar la comparación entre dos figuras que representan generaciones diferentes, pero que compiten por ocupar el centro de la escena internacional.

El juvenil también sorprendió al admitir que no terminó conforme con su actuación en la Copa del Mundo, pese al título conseguido por España. Aclaró que arrastró una lesión, aunque se negó a utilizarla como excusa. “Sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí, yo podría haber hecho más”, evaluó.

La ambición del delantero no se limita al premio individual. En la charla mencionó a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona como las grandes estrellas que marcaron la historia, y también recordó el caso de Pelé por haber acumulado títulos desde muy joven. Su objetivo, afirmó, es construir un legado comparable.

“Hay gente que piensa que porque haya ganado en algún momento me relajaré, pero yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, sostuvo. La frase completa el retrato de un jugador que, aun con una carrera todavía breve, habla desde el lugar de una estrella muy consolidada.