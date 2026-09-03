El posteo que compartió Messi: ¿se prepara para cerrar la cuenta?

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no tardó en convertirse en un acontecimiento que trascendió al fútbol y fue aprovechado por las principales marcas vinculadas con el deporte. Entre las campañas que más llamaron la atención apareció la de Michelob ULTRA, la cerveza de AB InBev que convirtió el final de la trayectoria mundialista del capitán argentino en una pieza publicitaria de fuerte impacto emocional.

La campaña, titulada “Tab Closed” —“Cuenta cerrada”—, había sido estrenada inmediatamente después de la final del Mundial 2026, disputada entre Argentina y España, y volvió a cobrar fuerza tras el anuncio de Messi de que no volvería a jugar para la Selección. La propuesta tuvo una particularidad: en lugar de mostrar goles, gambetas o imágenes de los títulos obtenidos, la marca construyó todo el homenaje alrededor de un ticket de bar.

La escena comienza con una situación cotidiana: un barman pregunta “¿Cerramos la cuenta?”. A partir de allí, una impresora comienza a emitir un recibo interminable en el que, en lugar de consumos gastronómicos, aparecen resumidos los principales hitos de los más de 20 años de Messi con la Selección y en los Mundiales. El recurso publicitario transforma las estadísticas del futbolista en una suerte de cuenta final que reúne partidos, goles, asistencias, victorias, torneos y recuerdos asociados a su carrera internacional.

El ticket también incorpora referencias más emocionales, como aquel gol ante México y hasta la reacción de hinchas rivales conmovidos por las actuaciones del argentino. El cierre de la pieza es categórico: “GOAT Debate Settled”, una frase que puede traducirse como “el debate sobre el mejor de todos los tiempos está resuelto”. La elección de la metáfora del bar no fue casual. Michelob ULTRA construyó el aviso desde el territorio propio de una cerveza y evitó recurrir al formato tradicional de homenaje deportivo basado en una sucesión de goles y trofeos.

La publicidad prácticamente no necesita mostrar jugadas, el ticket funciona como un resumen de la magnitud de Messi y convierte sus números en una narración. Incluso la ausencia de imágenes futbolísticas aparece como una decisión creativa deliberada. La música, de tono cinematográfico y asociada a Ludovico Einaudi, aporta una atmósfera solemne y emotiva al cierre de una era. El vínculo entre Michelob ULTRA y Messi también explica la velocidad con la que la marca pudo reaccionar al momento.

La compañía mantiene una relación comercial con el futbolista desde 2022 y durante los años siguientes lo convirtió en protagonista de diferentes campañas, incluidas piezas vinculadas al Super Bowl. Además, Michelob ULTRA fue la cerveza oficial del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Esa combinación de patrocinio del torneo, acuerdo comercial con Messi y presencia previa de la marca en su universo publicitario permitió que la despedida estuviera acompañada por una pieza especialmente pensada para ese momento y que se multiplicó cuando el propio Messi compartió la publicidad en sus redes sociales.

El futbolista publicó el contenido de Michelob ULTRA y acompañó la pieza con un mensaje bilingüe: “Más de 20 años. Seis Copas Mundiales de la FIFA™. Incontables recuerdos. Gracias a todos por acompañarme en cada paso del camino. @MichelobULTRA”. La publicación resultó especialmente significativa desde el punto de vista publicitario porque no fue solamente una marca utilizando la imagen del jugador: fue Messi quien llevó la pieza a su propia comunidad digital, que supera los 500 millones de seguidores en Instagram.

El 31 de agosto, el astro rosarino confirmó que se retiraba de la Selección Argentina. El capitán albiceleste explicó que la decisión le “dolió en el alma”, pero que entendía que había llegado el momento de cerrar esa etapa. También reveló que había escrito su despedida el 21 de julio, dos días después de la derrota argentina ante España en la final del Mundial, pero que la muerte de su padre terminó de reforzar su decisión. Messi cerró su ciclo internacional con 207 partidos y 125 goles, además de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La repercusión de la noticia fue inmediata y de dimensiones globales. La despedida fue interpretada por medios internacionales como el cierre de una era y provocó una ola de mensajes de compañeros, rivales, instituciones deportivas, celebridades y marcas. En Argentina, el impacto tuvo una dimensión particularmente emocional, durante más de dos décadas, Messi había dejado de ser solamente un futbolista para convertirse en uno de los principales símbolos deportivos del país. Su recorrido había comenzado con críticas y derrotas en finales y terminó con la conquista de los títulos que durante años parecían imposibles, especialmente la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022.