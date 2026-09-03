Los mensajes de Cristiano Ronaldo, Mbappé y Beckham por la despedida de Messi

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina desató una conmoción global que trascendió las fronteras del fútbol argentino y provocó una catarata de homenajes de las máximas figuras del deporte mundial. La carta manuscrita que el capitán publicó en su cuenta de Instagram, en la que confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste después de 21 años y 207 partidos internacionales, fue replicada por millones de usuarios y recibió mensajes de compañeros, ex rivales, dirigentes y celebridades. Entre todas las reacciones sobresalieron tres publicaciones que rápidamente se volvieron virales: las de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y David Beckham, tres protagonistas de distintas generaciones que eligieron despedir públicamente al rosarino con palabras de profundo respeto y admiración por su legado.

La publicación de Cristiano Ronaldo fue, probablemente, la más esperada por el mundo del fútbol. Durante casi dos décadas ambos protagonizaron la rivalidad deportiva más importante de la historia moderna, disputándose Balones de Oro, Champions League, clásicos entre Barcelona y Real Madrid y el liderazgo absoluto del fútbol mundial. Sin embargo, el portugués dejó de lado cualquier comparación y escribió uno de los mensajes más personales que alguna vez le dedicó al argentino. “Leo, compartimos la cancha durante más de 15 años. Luchamos. Competimos. Nos empujamos mutuamente a lugares a los que nadie más podía llegar. La rivalidad fue real, pero también lo fue el respeto”, comenzó el texto que publicó en sus historias de Instagram junto a la imagen de la despedida de Messi.

Cristiano continuó destacando el impacto que Messi tuvo sobre varias generaciones de futbolistas. “Lo que hiciste por el fútbol, por Argentina y por cada niño que alguna vez soñó con vestir esa camiseta siempre lo admiraré. Inspiraste a millones. También me inspiraste a mí”, escribió el delantero portugués, en una frase que fue interpretada como un reconocimiento mutuo entre quienes dominaron el fútbol mundial durante casi veinte años. El mensaje concluyó con una despedida cargada de afecto: “Este capítulo duele, lo sé. Pero te vas con todo. Lo diste todo. Descansá ahora, hermano. Te lo ganaste”. Las palabras de Ronaldo tuvieron una enorme repercusión porque representan uno de los homenajes más explícitos que el portugués le dedicó públicamente a Messi desde que ambos comenzaron su histórica competencia deportiva.

Otro de los mensajes que generó enorme repercusión fue el de Kylian Mbappé, considerado el gran heredero de la generación de Messi y Cristiano. El delantero francés, que enfrentó al rosarino en la final del Mundial de Qatar 2022 y volvió a cruzarlo en la final de la Copa del Mundo de 2026, utilizó sus redes sociales para despedir al capitán argentino con un texto breve pero cargado de simbolismo. Mbappé publicó una fotografía abrazando a Messi durante uno de sus enfrentamientos internacionales y escribió: “Gracias por todo lo que le diste al fútbol. Fue un honor compartir esta época con vos”. Luego agregó un mensaje dirigido especialmente al argentino: “Las leyendas nunca se van. Solo cambian la forma en la que inspiran”.

El francés también destacó el privilegio de haber competido contra Messi en los escenarios más importantes del planeta. En otra parte de su publicación sostuvo que el argentino “cambió para siempre la historia del fútbol” y que su legado permanecerá vivo para todas las generaciones futuras. El mensaje fue acompañado por un corazón blanco y una bandera argentina, un gesto que llamó la atención por el enorme respeto mostrado hacia quien fue su rival directo en dos finales mundialistas y su compañero durante dos temporadas en el Paris Saint-Germain. La publicación de Mbappé acumuló millones de “me gusta” en pocas horas y fue compartida por futbolistas de distintas selecciones nacionales.

David Beckham eligió un tono mucho más extenso y emocional. El ex capitán de la selección inglesa y copropietario del Inter Miami, club donde actualmente juega Messi, publicó un homenaje en Instagram acompañado por imágenes del argentino vistiendo la camiseta albiceleste. Beckham comenzó mirando hacia atrás toda la carrera del rosarino: “Este es el momento de mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo agradecidos que fuimos por presenciar la grandeza de un chico joven con un sueño”.

El inglés repasó luego la dimensión humana y deportiva del capitán argentino. “Leo, has sido un orgullo para vos mismo, para tu familia, tus amigos y tu país. Lideraste con el ejemplo y te convertiste en una inspiración para millones de niños, no solo en Argentina sino en todo el mundo”, escribió Beckham, quien mantiene una relación muy cercana con Messi desde su llegada a la MLS y fue una de las personas que impulsó personalmente su contratación para Inter Miami.

La parte final del mensaje fue interpretada como una síntesis del legado de Messi con la camiseta argentina. Beckham afirmó que el rosarino “le dio el mayor regalo a su país” en referencia a la conquista del Mundial de Qatar 2022, además de las Copas América y la Finalissima, y cerró con una frase que rápidamente se viralizó: “Tu legado vivirá para siempre. Felicitaciones por todo lo que lograste con Argentina”. El posteo fue replicado por la cuenta oficial del Inter Miami y por miles de usuarios que destacaron la relación construida entre ambos desde la llegada del argentino al fútbol estadounidense.

Las publicaciones de Cristiano Ronaldo, Mbappé y David Beckham se transformaron en algunos de los homenajes internacionales más destacados al retiro de Messi. Las tres coincidieron en un mismo concepto: más allá de títulos, récords o rivalidades, el capitán argentino dejó una huella definitiva en la historia del fútbol mundial. Sus mensajes se sumaron a los de figuras como Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez y decenas de campeones del mundo, que inundaron las redes sociales con palabras de gratitud hacia quien consideran el máximo referente de la generación más exitosa en la historia de la Selección Argentina.