El mensaje de Enzo Fernández por la despedida de Messi: "Siempre tuviste una palabra"

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina abrió una sucesión de mensajes. Entre ellos sobresalió el de Enzo Fernández, quien eligió una carta para agradecerle al capitán por lo vivido dentro de la cancha y por los gestos con los que lo acompañó desde su llegada al plantel.

El mediocampista del Chelsea recordó que calculaba la diferencia de edad entre ambos para saber si podría compartir equipo con su ídolo. “Soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina”, escribió. El destino superó esa fantasía: compartieron concentraciones, vestuario, dificultades y alegrías y fueron campeones del mundo en Qatar 2022.

Enzo puso el acento en el costado humano del número 10. Contó que Messi lo hizo sentir uno más desde el primer día y que “siempre” encontró en él una palabra, un consejo o un abrazo cuando necesitó tranquilidad. “Eso no me lo voy a olvidar nunca”, aseguró.

La noticia también lo llevó a imaginar una escena desconocida: una convocatoria sin el rosarino. “Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10”, admitió. Para el ex-River, fueron tantos años con esa imagen que parece imposible pensarla de otro modo.

El vínculo tiene un antecedente que vuelve especial la despedida. En 2016, después de que Messi anunciara su renuncia tras la final de la Copa América ante Chile, un Enzo adolescente publicó un pedido para que se quedara. Diez años después, aquel hincha pudo despedir como compañero al futbolista al que defendía frente a las críticas.

“Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”, resumió el volante. Y cerró con una frase que condensó el sentimiento del plantel: “Te vamos a extrañar mucho, capitán”.