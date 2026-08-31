La sentida despedida de Messi de la Selección: "Les juro que siempre deje todo"

El fútbol argentino amaneció este lunes con la noticia que durante años millones de hinchas intentaron postergar. Lionel Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde confirmó que no volverá a vestir la camiseta albiceleste después de dos décadas defendiendo al seleccionado mayor. La decisión llegó apenas semanas después de la final del Mundial FIFA 2026 y puso punto final a la carrera internacional más exitosa en la historia del fútbol argentino.

La publicación apareció en su cuenta de Instagram y, en cuestión de minutos, se convirtió en tendencia mundial. El capitán argentino eligió la red social de Meta para comunicar una determinación que, según explicó, tomó después de "pensarlo mucho" una vez terminada la Copa del Mundo. El mensaje fue acompañado por una imagen de Messi con la camiseta número 10 de la Selección y rápidamente acumuló millones de interacciones y miles de comentarios de futbolistas, entrenadores, clubes y personalidades de todo el mundo.

En su despedida, Messi escribió: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.” El rosarino explicó que la decisión no fue sencilla y que representa uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento.”

A continuación realizó un repaso emocional de su vínculo con la camiseta argentina y del esfuerzo realizado durante veinte años de carrera. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo; antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.”

En otro de los párrafos más significativos reconoció que siente que una etapa llegó a su final “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho.” También dejó una frase que muchos interpretaron como una referencia al recambio generacional que viene impulsando Lionel Scaloni. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", reconoció.

Finalmente, cerró el mensaje agradeciendo el acompañamiento de los hinchas argentinos durante toda su carrera y prometió seguir alentando desde otro lugar. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más". Una decisión que involucra un componente emocional tras el fallecimiento de su padre y mentor, Jorge Messi, el 8 de agosto tras una larga enfermedad.

El anuncio pone fin a una trayectoria irrepetible con la Selección Argentina, iniciada en 2005 cuando debutó en un amistoso frente a Hungría. Desde entonces disputó más de dos décadas de competencias internacionales, se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado y también en su máximo goleador histórico. Participó en seis Copas del Mundo, múltiples Copas América, Eliminatorias Sudamericanas, Juegos Olímpicos y Finalissima, transformándose en el símbolo de una generación que terminó rompiendo una larga sequía de títulos.

La despedida llega después de un ciclo extraordinario de conquistas. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, Messi levantó la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022 frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, logros que modificaron definitivamente la historia del capitán con la Selección. A ese recorrido se sumó la campaña del Mundial FIFA 2026, donde Argentina volvió a disputar la final y llegó al partido decisivo después de eliminar sucesivamente a Egipto, Suiza e Inglaterra. Aunque el seleccionado no pudo repetir el título mundial, Messi cerró el torneo como capitán y referente de la denominada "Scaloneta".

Durante el Mundial 2026, el capitán fue protagonista de uno de los recorridos más emotivos de su carrera. Marcó goles decisivos, alcanzó nuevos récords de participaciones mundialistas y volvió a liderar futbolísticamente al equipo argentino. La derrota en la final dejó imágenes de un Messi visiblemente emocionado durante la ceremonia de premiación, aunque en ese momento decidió no realizar declaraciones públicas.

El retiro de Messi de la Selección tiene además un enorme peso simbólico porque representa el cierre definitivo de la generación más exitosa de la historia argentina. Tras la despedida de Ángel Di María luego de la Copa América 2024 y el progresivo recambio impulsado por Scaloni, la salida del 10 deja a futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco y otras figuras jóvenes como los encargados de conducir la nueva etapa del seleccionado nacional.

por G.W.