En busca del gol número 1000: Messi llegó a los 927 tantos en su carrera

A los 39 años, Lionel Messi todavía encuentra maneras de alterar la escala de sus propios números. Esta vez, el astro que acaba de renunciar a la Selección convirtió cuatro goles y dio una asistencia en la victoria por 7-1 de Inter Miami sobre CF Montreal, la goleada más abultada en la historia del club de Florida.

La función comenzó a los 40 minutos, con un tiro libre que devolvió la ventaja a Miami. Siguió a los 52, después de una maniobra individual con tres rivales en el camino; completó su tercer tanto a los 83, con una definición por encima del arquero Thomas Gillier, y cerró la noche a los 96 con otro tiro libre. También asistió a Luis Suárez para el cuarto gol del equipo. Fue la primera vez que convirtió cuatro goles en un partido de la MLS.

Los cuatro tantos llevaron al capitán argentino de 923 a 927 goles en 1.171 partidos profesionales. Además, lo dejaron como líder de la Bota de Oro de la temporada de la MLS, con 18 conquistas y diez asistencias. Pero el número que empieza a asomar detrás de cada festejo es otro: le faltan 73 para llegar a los 1.000.

La cifra exige una aclaración. Bajo el criterio contemporáneo que contabiliza los goles en partidos oficiales de primera categoría y selecciones mayores, solamente dos futbolistas atravesaron la barrera de los 900: Messi y Cristiano Ronaldo. Ningún otro jugador reconocido por las estadísticas históricas llegó hasta allí con esa vara.

El portugués sigue al frente. A los 41 años acumula 978 goles oficiales y quedó a apenas 22 de los 1.000. Su última conquista fue el 28 de agosto, un día antes de los cuatro goles de Messi, cuando marcó el 2-1 con el que Al Nassr derrotó a Al Taawoun por la liga saudita. Cristiano había sido el primero en alcanzar los 900, en septiembre de 2024, con la selección de Portugal.

Messi llegó a ese mismo escalón en marzo de 2026, frente a Nashville, por la Copa de Campeones de la Concacaf. Lo hizo en su partido número 1.142, 94 encuentros antes de los que había necesitado Cristiano. El argentino presenta una frecuencia goleadora superior, aunque el portugués conserva una ventaja de 51 tantos y se encuentra mucho más cerca de la meta.

La carrera por los 1.000 oficiales tiene, entonces, solamente dos protagonistas. La aritmética favorece ampliamente a Cristiano, pero la vigencia de Messi —capaz de marcar cuatro goles en una noche a los 39 años— impide reducirla a una simple proyección. El millar, durante décadas asociado a registros discutidos y partidos de otra época, se convirtió ahora en una cuenta regresiva concreta: 22 para uno, 73 para el otro.