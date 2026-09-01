Video: "Cuti" Romero consoló a Julián Álvarez en la práctica del Atlético Madrid

La escena ocurrió el domingo, durante el entrenamiento del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. Mientras el plantel realizaba ejercicios físicos, Cristian “Cuti” Romero se acercó a Julián Álvarez, le dio palmadas, pequeños empujones amistosos y buscó levantarle el ánimo. El delantero respondió con una sonrisa tenue. El video se viralizó porque retrató el respaldo de un compañero en medio de días especialmente tensos.

Álvarez había regresado al trabajo grupal después de faltar a tres prácticas por una “indisposición”, según informó el club. El viernes se entrenó de manera individual y quedó afuera de la convocatoria para el triunfo 3-1 ante Sevilla. Su situación deportiva también se volvió incómoda: en las tres primeras fechas de LaLiga sólo participó como suplente ante Villarreal y fue silbado por una parte del público del Metropolitano.

La crisis llegó con el campeonato en marcha. Mientras sus compañeros sumaban puntos, el delantero quedó en el centro de una disputa pública entre su deseo de partir y la postura inflexible de la conducción local.

Detrás del malestar aparece la disputa por su futuro. El delantero manifestó su deseo de jugar en Barcelona, pero la dirigencia rojiblanca cerró la puerta. El consejo de administración respaldó por unanimidad la decisión de no negociar con el club catalán y sostuvo que confía en que el futbolista vuelva a enfocarse en el equipo. Después de dos temporadas en Madrid, el vínculo quedó atravesado por la frustración de una salida que no avanzó y por la necesidad de recomponer la relación con los hinchas.

En ese contexto apareció Romero, una cara conocida y un refuerzo recién incorporado. Atlético compró al defensor a Tottenham a mediados de agosto y le firmó contrato hasta junio de 2031. Los dos cordobeses comparten años en la Selección argentina y fueron campeones del mundo en Qatar 2022. En su presentación, el zaguero ya había asegurado que veía bien a Julián y con ganas de seguir marcando goles.

El gesto no fue aislado: Diego Simeone y Gabi Fernández también se acercaron a alentarlo durante la práctica. Las imágenes no explican qué siente el atacante ni resuelven su conflicto contractual, pero sí muestran la red de apoyo que encontró dentro del vestuario. Ahora, con su continuidad encaminada, el desafío será recuperar ritmo, protagonismo y confianza en un Atlético que nunca quiso desprenderse de él.