El detalle en la lapicera de Messi: un "giratiempos" de Harry Potter

Lionel Messi eligió despedirse de la Selección Argentina como jugó durante más de dos décadas: con un mensaje cargado de emoción, símbolos y recuerdos. El capitán campeón del mundo anunció oficialmente su retiro de la Albiceleste a través de una carta manuscrita publicada en su cuenta de Instagram, acompañada por una fotografía que rápidamente se volvió viral. Sobre una mesa de madera aparecían tres hojas escritas de puño y letra por el rosarino, una taza de café y una lapicera dorada cuyo extremo superior reproducía un Giratiempo, uno de los objetos más emblemáticos del universo de Harry Potter.

El detalle no pasó inadvertido para millones de fanáticos y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de una despedida que coincidió, además, con una fecha muy especial para los seguidores de la saga: el Back to Hogwarts Day, la efeméride que cada 1° de septiembre celebra el regreso de los estudiantes al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Para muchos seguidores del astro rosarino, el uso del dispositivo fue una alegoría de que "el mago del fútbol" debía volver a su hogar.

Las tres hojas manuscritas mostraban un mensaje íntimo y personal, lejos de un comunicado institucional o de un diseño elaborado por su equipo de comunicación. Sin embargo, el verdadero protagonista visual terminó siendo la lapicera metálica dorada ubicada junto a los papeles. En su parte superior llevaba un pequeño reloj de arena giratorio rodeado por anillos dorados, similar al dispositivo utilizado por Hermione Granger en Harry Potter y el prisionero de Azkaban para viajar al pasado y revivir determinados momentos.

El objeto forma parte del merchandising oficial de Harry Potter y fue identificado como una lapicera comercializada en el parque temático The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, dentro de Universal Epic Universe, en Orlando, con un valor aproximado de 22 dólares. El detalle alimentó inmediatamente cientos de interpretaciones en redes sociales. Aunque Messi nunca explicó el significado de la lapicera ni hizo referencia explícita al personaje creado por J.K. Rowling, miles de usuarios entendieron que se trató de un guiño deliberado al concepto del Giratiempo: volver atrás para recorrer una vida entera de recuerdos.

La teoría tomó aún más fuerza porque la carta está construida precisamente como un recorrido hacia el pasado. El capitán repasa sus veinte años en la Selección, revive los momentos más importantes de su carrera, agradece a quienes lo acompañaron y reconoce que, si pudiera detener el tiempo, elegiría volver a vivir esa historia una y otra vez. Por otro lado, la coincidencia con el Back to Hogwarts Day multiplicó la repercusión del símbolo.

Cada 1° de septiembre, los fanáticos de Harry Potter celebran la fecha en que el Expreso de Hogwarts parte desde la estación King's Cross rumbo al colegio de magia. La efeméride, conocida mundialmente como Back to Hogwarts, se convirtió con los años en uno de los días más importantes para la comunidad de seguidores de la saga. Este año, precisamente el mismo día en que se celebraba ese regreso simbólico a Hogwarts, Messi publicó la carta escrita con una lapicera inspirada en el objeto mágico que permite regresar al pasado para revivir momentos decisivos.

Mientras Hogwarts invita cada año a regresar al lugar donde comenzaron innumerables historias, Messi eligió despedirse mirando hacia atrás, recorriendo las páginas de una carrera que comenzó en 2005 con el Mundial Sub-20 y terminó en 2026, luego de disputar cinco Copas del Mundo y convertirse en el futbolista más importante de la historia de la Selección Argentina. Las redes sociales se llenaron de mensajes que asociaban el Giratiempo con la nostalgia de volver a Qatar 2022, a la Copa América en el Maracaná, a la Finalissima en Wembley y a tantos otros momentos que construyeron la era más exitosa del seleccionado argentino.

Messi se retiró de la Selección como el futbolista más importante de la historia argentina en términos estadísticos y deportivos. Disputó 207 partidos, convirtió 125 goles, entregó 65 asistencias y levantó seis títulos oficiales con la camiseta albiceleste: el Mundial Sub-20 de 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022. También fue subcampeón en tres Copas América y dos Mundiales, completando una trayectoria de 21 años con la camiseta nacional.