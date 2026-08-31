El video viral de Lamine Yamal haciendo jueguito en una cocina

Lamine Yamal volvió a mostrar su habilidad con la pelota, aunque esta vez lejos del césped y entre mesadas, platos y utensilios. Un breve video del delantero del Barcelona haciendo jueguitos en una cocina comenzó a circular por distintas cuentas deportivas y rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En las imágenes, el futbolista domina una pelota con los pies y participa de una ronda junto a otros jóvenes. La edición va encadenando los turnos de cada protagonista hasta que aparece un chef vestido de blanco, quien abandona momentáneamente sus tareas para intentar mantener el balón en el aire.

El cocinero consigue controlar la pelota con varios toques, mientras las personas que se encuentran alrededor observan la improvisada exhibición. La secuencia dura aproximadamente 28 segundos y combina el ambiente de una cocina profesional con una escena propia de un entrenamiento.

El material fue difundido el 30 de agosto por el medio italiano SportMediaset, que presentó la escena como una nueva demostración del talento del jugador del Barcelona. Un día después, Radio La Red lo publicó en Instagram y señaló que Yamal estaba acompañado por dos amigos.

Sin embargo, las publicaciones revisadas no precisan el lugar, la fecha de la grabación ni la cuenta que difundió originalmente las imágenes. Tampoco identifican a los demás participantes. Por ese motivo, no existen elementos suficientes para relacionar la escena con una actividad oficial del Barcelona o con una campaña publicitaria.

La aparición en ese escenario también recuperó una curiosidad sobre el futbolista. En febrero de 2025, Yamal contó que había estudiado cocina y bromeó con que solamente podía preparar papas fritas con nuggets de pollo porque era lo más sencillo.

Un año después reconoció que había abandonado las clases porque no se consideraba habilidoso frente a las hornallas. El nuevo video parece confirmar, al menos en tono de humor, que su especialidad continúa siendo manejar la pelota, incluso cuando el escenario elegido es una cocina.