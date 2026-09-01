Quién es la modelo que acusó por un ataque al hermano de Riquelme

La previa del partido entre Boca y Lanús quedó atravesada por una grave acusación. Valentina Salcedo denunció que fue atacada por cuatro mujeres cuando se dirigía con dos amigas a La Bombonera y responsabilizó por el episodio al entorno de Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente xeneize, Juan Román Riquelme.

Salcedo es oriunda de Santiago del Estero, se presenta públicamente como fanática de Boca y construyó una comunidad de más de 180 mil seguidores en Instagram. En sus perfiles comparte fotografías de sus trabajos como modelo, viajes, escenas de su vida cotidiana y contenidos vinculados con el club. Actualmente está en pareja con el periodista deportivo Pablo Carrozza.

Su nombre ya había tomado relevancia mediática en 2025, cuando circularon supuestos chats privados que la vinculaban sentimentalmente con “Chanchi” Riquelme. Los mensajes también originaron versiones sobre presuntos beneficios obtenidos dentro del club. Salcedo sostuvo posteriormente que mantuvo un breve vínculo con el hermano del presidente de Boca, aunque rechazó distintas acusaciones difundidas en las redes sociales.

El nuevo episodio ocurrió en las inmediaciones del estadio. De acuerdo con su relato, cuatro mujeres la interceptaron, la tiraron del cabello, la golpearon en el rostro y la patearon mientras se encontraba en el piso. También aseguró que una de ellas llevaba un elemento punzante con el que habría intentado lastimarle la cara.

“Me pegaron para matarme”, afirmó la influencer, quien difundió imágenes de moretones que atribuyó al ataque. Después de la agresión decidió no entrar a La Bombonera porque, según contó, advirtió la presencia de otras personas que aparentemente la esperaban cerca de los accesos.

En sus publicaciones, Salcedo señaló específicamente a Ezequiel Benvenutto, a quien identificó como una persona cercana a Cristian Riquelme, y lo acusó de haber organizado la emboscada. También responsabilizó públicamente al hermano del presidente de Boca y sostuvo que previamente había recibido amenazas por medio de terceros. No acusó a Juan Román Riquelme de haber intervenido directamente en el episodio.

Carrozza aseguró que el caso fue denunciado formalmente y que se entregaron elementos a las autoridades para impulsar la investigación. Salcedo, por su parte, negó que su exposición respondiera a una operación política contra la conducción de Boca y afirmó que busca denunciar el hostigamiento que dice sufrir.

Hasta el momento no se conocieron respuestas públicas de Cristian Riquelme, Benvenutto ni del club. Las responsabilidades mencionadas por la influencer forman parte de su acusación y deberán ser determinadas por la investigación judicial.