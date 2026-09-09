Contra quiénes compite Messi para ganar el Balón de Oro a sus 39 años

La carrera de Lionel Messi por el Balón de Oro 2026 volvió a instalar un escenario que parecía improbable apenas unos años atrás: a los 39 años, el capitán de la Selección Argentina figura entre los grandes candidatos al premio individual más importante del fútbol mundial y buscará convertirse en el primer futbolista de la historia en conquistar nueve Balones de Oro. Las estadísticas que acompañan su candidatura reflejan una temporada excepcional. Entre Inter Miami y la Selección Argentina, Messi acumuló 75 participaciones directas en goles entre tantos y asistencias en 49 partidos oficiales.

La revista France Football anunció la lista oficial de los 30 nominados para la edición 2026 y el nombre del astro argentino volvió a aparecer entre las principales figuras del planeta, luego de una temporada extraordinaria con Inter Miami y de un Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el que condujo nuevamente al equipo albiceleste hasta la final. La nominación marca además un nuevo récord personal: se cumplen veinte años desde su primera candidatura al galardón y diecisiete participaciones en la votación del premio.

La presencia de Messi entre los aspirantes tiene un valor histórico porque el reglamento del Balón de Oro premia el rendimiento de la temporada comprendida entre julio de 2025 y julio de 2026. Durante ese período, el rosarino protagonizó una campaña sobresaliente tanto con su club como con la selección nacional. Con Inter Miami conquistó la MLS, volvió a liderar al equipo de Florida en la Concacaf y mantuvo cifras de producción ofensiva que sorprendieron incluso jugando fuera del fútbol europeo. En paralelo, fue el conductor de la Scaloneta durante el Mundial 2026, donde la albiceleste alcanzó la final y el capitán terminó el torneo como uno de los futbolistas más determinantes de la competencia.

Sin embargo, la pelea por el Balón de Oro aparece como una de las más competitivas de los últimos años. La lista de France Football reúne a figuras que dominaron la temporada europea y fueron protagonistas del Mundial. El principal rival de Messi es el delantero inglés Harry Kane, atacante del Bayern Múnich, señalado por buena parte de la prensa europea como el favorito inicial. El británico marcó más de setenta goles entre Bayern y la selección inglesa, ganó el triplete doméstico con el club alemán y llevó a Inglaterra hasta las semifinales del Mundial, cifras que lo colocan al frente de las preferencias de numerosos analistas y casas de apuestas.

Otro de los máximos candidatos es Lamine Yamal, la joya de Barcelona y de la selección española. Con apenas 19 años, el extremo catalán protagonizó un año consagratorio: fue campeón de La Liga, levantó la Supercopa de España y fue una de las grandes figuras de España en la conquista de la Copa del Mundo. Su irrupción convirtió al juvenil en el símbolo de la nueva generación del fútbol mundial y muchos especialistas consideran que es el heredero natural de la era Messi-Cristiano Ronaldo.

La competencia también incluye a Kylian Mbappé. El francés volvió a firmar una temporada goleadora extraordinaria y terminó el Mundial como máximo anotador histórico de la competición, aunque la eliminación francesa antes de la final debilitó parte de su candidatura frente a otros aspirantes. Aun así, continúa siendo uno de los futbolistas con mayor peso internacional y aparece entre los favoritos de France Football.

En la nómina de candidatos sobresale además Erling Haaland, goleador del Manchester City. El noruego firmó otra campaña de enorme eficacia ofensiva con 58 goles entre su club y la selección de Noruega, manteniendo la regularidad que lo convirtió durante los últimos años en uno de los principales competidores de Messi en la carrera por los premios individuales. Su potencia goleadora vuelve a colocarlo entre los grandes aspirantes.

Otro nombre de enorme peso es Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid. El inglés volvió a ser una pieza decisiva del conjunto español y tuvo una destacada actuación mundialista, consolidándose como uno de los mejores volantes del planeta. También aparecen Rodri, figura del Manchester City y campeón mundial con España; Vinicius Júnior, estrella del Real Madrid; Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes y Fabián Ruiz, integrantes del poderoso plantel del Paris Saint-Germain, además del argentino Lautaro Martínez, goleador del Inter de Milán, quien comparte la representación argentina con Messi en la lista definitiva de treinta nominados.

La candidatura de Messi también adquiere una dimensión simbólica porque es uno de los pocos futbolistas nominados que actualmente juega fuera de Europa. El rosarino compite desde Inter Miami, mientras que la enorme mayoría de sus rivales pertenece a clubes de las cinco grandes ligas europeas. France Football incluyó únicamente tres jugadores que militan fuera del continente europeo: Messi en la MLS estadounidense, Sadio Mané en Al Nassr de Arabia Saudita y Julián Quiñones en Al-Qadsiah de la Saudi Pro League. Esa circunstancia vuelve aún más singular la presencia del capitán argentino entre los favoritos.

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, en una ceremonia histórica porque por primera vez el premio dejará París para celebrarse en el London Palladium, coincidiendo con el 70° aniversario del galardón creado por France Football en 1956. El jurado estará integrado por periodistas especializados de los cien países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino, quienes votarán a los futbolistas según rendimiento individual, logros colectivos, influencia en el juego y comportamiento deportivo.

En la actualidad, "la pulga" es el máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, una ventaja inédita sobre cualquier otro futbolista. A los 39 años, la candidatura de Messi desafía otro límite generacional. Nunca un futbolista de esa edad estuvo tan cerca de ganar el premio más prestigioso del fútbol mundial. Su rendimiento durante el Mundial 2026 volvió a alimentar el debate entre periodistas europeos y sudamericanos sobre si el capitán argentino puede extender una hegemonía individual que ya lleva casi dos décadas.