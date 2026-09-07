Video: el gol de Gabriel Batistuta a sus 57 años en un partido de leyendas

Gabriel Batistuta volvió a hacer lo que convirtió en costumbre durante su carrera: quedar cara a cara con el arquero y resolver. Esta vez ocurrió a los 57 años, en el estadio Artemio Franchi, durante el partido organizado por el centenario de Fiorentina. Franck Ribéry condujo el ataque y habilitó al argentino, que definió con un toque por encima de Christian Abbiati para marcar el 3-0. La tribuna respondió con el grito que atravesó generaciones: “Bati, Bati, Batigol”.

La escena fue una de las imágenes más celebradas del encuentro entre Fiorentina All Stars y Operazione Nostalgia Legends. No fue, además, su única conquista. Minutos antes, Batistuta había anotado el segundo tanto del equipo violeta luego de una asistencia de Luca Toni. El doblete demostró que, aunque el paso del tiempo modificó el ritmo, el exdelantero todavía conserva el sentido de la ubicación y la precisión que lo hicieron inolvidable.

La fiesta se realizó el miércoles 2 de septiembre ante más de 20 mil espectadores y terminó con una victoria 7-3 para las figuras de la Fiorentina. El equipo fue dirigido por Cesare Prandelli y reunió, entre otros, a Adrian Mutu, Ribéry, Toni, David Pizarro, Borja Valero, Angelo Di Livio y Sébastien Frey. Del otro lado, Francesco Totti llevó la cinta de capitán del conjunto de leyendas.

Batistuta permaneció 25 minutos en la cancha. Al ser reemplazado por Giampaolo Pazzini, todo el estadio se puso de pie para despedirlo. Antes del comienzo también había compartido el centro de la escena con Roberto Baggio: ambos realizaron el puntapié inicial simbólico con la camiseta creada para los cien años del club.

El homenaje tuvo un peso especial por la historia que une al santafesino con Florencia. Batistuta defendió la camiseta viola entre 1991 y 2000, marcó 168 goles y se convirtió en el máximo artillero de la institución. Incluso permaneció en el equipo tras el descenso de 1993 y fue protagonista del regreso inmediato a la Serie A. Ese vínculo explica por qué, décadas después, sigue siendo recibido como un ídolo absoluto. Durante años, sus goles forjaron con Florencia un vínculo que todavía desafía al tiempo.

“Florencia es mi segunda casa y la parte más linda de mi vida futbolística”, expresó el exgoleador, quien definió como una emoción única su presencia en el centenario. La noche no pretendía medir rendimientos ni recuperar viejas competencias. Alcanzó, sin embargo, para confirmar algo que el video volvió evidente: frente al arco, el instinto de Batigol continúa intacto.