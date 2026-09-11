Video: el tenso cruce de De Paul con Lewandowski en la liga de Estados Unidos

El empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire por una nueva fecha de la Major League Soccer dejó una de las imágenes más comentadas del fútbol internacional: el explosivo cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski, dos viejos conocidos de LaLiga española que trasladaron su rivalidad al Soldier Field de Chicago en un partido que reunió a más de 63.000 espectadores para ver frente a frente a Lionel Messi y al histórico goleador polaco.

El partido comenzó con dominio del conjunto local. Lewandowski abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo con una definición dentro del área, alcanzando su sexto gol desde su llegada al Chicago Fire y confirmando el gran impacto que tuvo en la MLS. Inter Miami reaccionó al inicio del complemento gracias a un cabezazo del brasileño Casemiro, luego de un córner ejecutado por Lionel Messi.

A partir de ese momento el equipo de Florida monopolizó la posesión de la pelota y generó varias situaciones de peligro, aunque el arquero Chris Brady evitó la victoria de las “Garzas” con una destacada actuación. El empate mantuvo a Inter Miami en los primeros puestos de la Conferencia Este y dejó al Chicago Fire en zona de clasificación, aunque prolongó su serie de igualdades consecutivas.

La tensión estalló en los minutos finales cuando Ian Fray, defensor del Inter Miami, cayó al suelo luego de un encontronazo con Lewandowski durante una pelota detenida. El delantero polaco reclamó una supuesta simulación del futbolista estadounidense y la discusión subió rápidamente de tono. En ese momento apareció De Paul, quien se interpuso entre ambos jugadores para defender a su compañero y encaró directamente al exdelantero del Barcelona y del Bayern Múnich. Los dos quedaron cara a cara, intercambiaron empujones, gestos y reproches mientras otros futbolistas de ambos equipos intentaban separarlos

El enfrentamiento tuvo un trasfondo deportivo que excede a la MLS. De Paul y Lewandowski se enfrentaron en numerosas oportunidades cuando el argentino jugaba en el Atlético de Madrid y el polaco defendía al Barcelona, protagonizando varios duelos intensos en LaLiga. Además, ambos fueron rivales en el Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó 2-0 a Polonia en la fase de grupos y avanzó hacia el título mundial. Esa historia previa alimentó la lectura de que el cruce en Chicago fue la continuidad de una rivalidad construida durante los últimos años en el fútbol europeo y de selecciones.

Tras el partido ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre el episodio. Lionel Messi evitó referirse a la discusión y abandonó el estadio concentrado en la preparación del próximo compromiso del Inter Miami, mientras que Lewandowski tampoco habló con la prensa sobre el intercambio con De Paul. Sin embargo, la escena ocupó rápidamente portadas de todo el mundo, que destacaron el tono desafiante del campeón del mundo y la reacción del delantero europeo.