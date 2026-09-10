Con quiénes compite Dibu Martínez por el premio al mejor arquero del mundo

Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a estar en carrera por el Trofeo Yashin, el reconocimiento al mejor arquero que se entrega en la ceremonia del Balón de Oro. El argentino integra la lista de diez candidatos anunciada el 8 de septiembre y buscará sumar una tercera conquista, después de las que consiguió en 2023 y 2024. Entre sus adversarios aparecen Thibaut Courtois, Unai Simón y una presencia menos habitual en estas postulaciones: el caboverdiano Vozinha.

Los nueve rivales del marplatense son:

· Yassine Bounou: Marruecos, Al Hilal.

· Thibaut Courtois: Bélgica, Real Madrid.

· Joan García: España, Barcelona.

· Gregor Kobel: Suiza, Borussia Dortmund.

· Édouard Mendy: Senegal, Al-Ahli.

· David Raya: España, Arsenal.

· Matvey Safonov: Rusia, Paris Saint-Germain.

· Unai Simón: España, Athletic Club.

· Vozinha: Cabo Verde, Chaves/Colo-Colo.

La nómina oficial consigna a Martínez con Aston Villa/Chelsea y a Vozinha con Chaves/Colo-Colo, incluyendo sus cambios de equipo.

Uno de los nombres con antecedentes más fuertes para discutirle el premio es Unai Simón. El arquero del Athletic llega después de obtener el Guante de Oro del Mundial 2026. Según detalló su club, recibió apenas un gol en ocho partidos. Además, ya conoce lo que significa pelear esta distinción con Dibu: en 2024 terminó segundo, detrás del argentino. Son credenciales que lo colocan entre los adversarios a seguir, aunque la nominación todavía no establece posiciones ni favoritos oficiales.

Para Martínez, la candidatura llega en el comienzo de una nueva etapa profesional. Chelsea confirmó su incorporación desde Aston Villa con un contrato hasta 2029. El argentino dejó así el club en el que se consolidó en la Premier League y pasó a defender el arco del equipo londinense.

Su historia en el Yashin ya tiene dos capítulos ganadores. En 2023 obtuvo el reconocimiento y en 2024 lo retuvo después de una temporada en la que fue campeón de la Copa América y elegido mejor arquero del torneo. También resultó fundamental para que Aston Villa regresara a la Champions League después de más de cuatro décadas.

Esta vez, Dibu intentará recuperar un premio cuyo último ganador fue Gianluigi Donnarumma. El italiano se quedó con la edición 2025, pero no figura entre los diez postulantes de este año.

La definición será el lunes 26 de octubre, en el London Palladium de Londres. Allí se celebrará la ceremonia del Balón de Oro, organizada conjuntamente por France Football y UEFA. Para el arquero argentino, la cita ofrece la posibilidad de volver a subir al escenario y completar su tercera conquista