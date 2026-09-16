"El Gordo Dan" va a indagatoria por sus ataques a un diputado gay

La Justicia citó a declarar a Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, y a otros tres integrantes del canal de streaming libertario Carajo, por una denuncia del diputado socialista Esteban Paulón por presunta discriminación y hostigamiento. Paulón informó la novedad este martes: “Ahora llegó el momento de que respondan por lo que hicieron”.

La investigación está a cargo de la fiscal porteña Celsa Ramírez. Además de Parisini, fueron convocados Pablo Sebastián Pazos, Mariano Pérez y Alejandro Sarubbi Benítez. La audiencia —una intimación del hecho, equivalente a una indagatoria— estaba prevista para el jueves pasado, pero Parisini unificó su defensa con la de Pérez y ambos deberán presentarse esta semana.

La causa se originó en una serie de publicaciones en redes sociales y expresiones emitidas durante el programa La Misa. Según la presentación, Paulón fue llamado “pedófilo” en reiteradas oportunidades y recibió mensajes que asociaron su orientación sexual y su militancia por los derechos de la diversidad con el abuso infantil. Uno de los posteos denunciados incluyó además la frase “SIDA PARA VOS”.

“Me atacaron por ser gay, vinculándome con la pedofilia y el VIH. Lo denuncié”, escribió Paulón al anunciar el avance del expediente. El diputado sostiene que no se trató de críticas políticas ni de opiniones amparadas por la libertad de expresión, sino de una campaña destinada a estigmatizarlo mediante la falsa imputación de un delito.

Antes de acudir a la Justicia, Paulón envió una carta documento a Pazos para exigirle que se rectificara. De acuerdo con la denuncia, no obtuvo respuesta. Más tarde expuso el caso en la Cámara de Diputados y anunció que iniciaría acciones legales. Esa misma noche, el canal Carajo reprodujo un fragmento de su intervención y sus conductores reiteraron las acusaciones, siempre según el escrito judicial.

El episodio generó además una reacción institucional. En julio de 2025, la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados emitió dictamen favorable a un proyecto de repudio por las expresiones contra Paulón. La iniciativa reunió firmas de legisladores de distintos bloques y calificó los mensajes como ofensivos, discriminatorios y hostiles.

Ahora, Ramírez deberá recibir las declaraciones de los cuatro señalados y determinar si existen elementos para avanzar con la investigación. La citación no implica una condena: abre la instancia en la que los acusados podrán responder por los hechos atribuidos y ejercer su defensa.