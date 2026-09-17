Quién es el oftalmólogo argentino que recibió una importante distinción internacional

El apellido tiene historia en la medicina ocular, pero Roger Zaldivar desarrolló su propio recorrido entre el quirófano y la tecnología. El oftalmólogo mendocino recibió el Lans Distinguished Lecturer Award, otorgado por la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva (ISRS), durante el congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y Refractiva, en Londres.

La distinción reconoce contribuciones relevantes a esa especialidad y lleva el nombre del neerlandés Leendert Jan Lans, pionero de la cirugía refractiva incisional. Para el médico, tiene además un significado familiar: su padre, Roberto Zaldivar, la obtuvo en 1998 y fue el primer argentino en recibirla. Veintiocho años después, el premio vuelve a la familia.

Especialista en cirugía de cataratas y refractiva, Roger combina la práctica clínica con la investigación y la formación de profesionales. Codirige el programa de perfeccionamiento en esas áreas del Instituto Zaldivar. Su perfil publicado por la ISRS consigna seis patentes vinculadas con diseños de lentes intraoculares y más de 200 presentaciones en distintos países.

También se formó en gestión: cursó un MBA en la Universidad Politécnica de Cataluña y una especialización para médicos ejecutivos en la Universidad Northwestern. Esa faceta se expresa en RevaiCare, la empresa de salud digital que fundó para integrar información clínica e inteligencia artificial.

El reconocimiento se suma a su inclusión en la Power List 2026 de The Ophthalmologist, que reúne a 50 referentes de la disciplina. La publicación destacó su trabajo para conectar la atención médica con el análisis de grandes volúmenes de datos y mejorar la planificación de las intervenciones.

Uno de sus desarrollos es ICLGuru, una herramienta que utiliza inteligencia artificial y datos de ultrasonido para ayudar a calcular el tamaño de lentes intraoculares fáquicas. Según la revista, a fines de 2025 la empleaban más de 450 clínicas en más de 60 países.

RevaiCare, por su parte, incorpora resultados que los propios pacientes reportan sobre su experiencia. La plataforma funciona en más de 20 países y busca aportar información para evaluar tratamientos y orientar decisiones en distintas áreas de la oftalmología.

Detrás de los premios aparece una misma línea de trabajo: transformar los datos de la consulta en herramientas que puedan utilizar otros especialistas. Una trayectoria que prolonga el legado familiar y le agrega una apuesta propia por la innovación digital.