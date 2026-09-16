Jorge Asís: “El gobierno de Milei está terminado, aunque sea reelecto”

El escritor y analista político Jorge Asís volvió a trazar un diagnóstico severo sobre la administración libertaria. “El gobierno de Milei está terminado, aunque sea reelecto”, afirmó al describir un ciclo que, según su mirada, agotó su impulso inicial y enfrenta un creciente distanciamiento de los sectores económicos que antes lo acompañaban.

En una entrevista con La Voz, Asís sostuvo que la discusión ya no pasa únicamente por la continuidad electoral de Javier Milei, sino por el desgaste de su proyecto político. Su tesis es que una eventual victoria en 2027 no alcanzaría para recomponer el vínculo con los actores de poder ni para recuperar la expectativa que despertó el oficialismo al asumir.

Uno de sus ejes fue el “círculo rojo”. Consideró que parte del empresariado se alejó del Presidente y puso como ejemplo la tensión con Paolo Rocca, titular de Techint. Según Asís, las críticas públicas de Milei a empresarios y periodistas provocaron malestar entre dirigentes que inicialmente valoraban las reformas económicas y la promesa de equilibrio fiscal.

También mencionó al banquero Jorge Brito y al empresario de medios Daniel Hadad como figuras observadas en las conversaciones sobre el escenario que vendrá. Para el analista, el poder económico busca alternativas más previsibles mientras revaloriza a sectores de la derecha moderada y mantiene abiertos canales con distintas expresiones del peronismo.

Asís cuestionó además los resultados del programa conducido por Luis “Toto” Caputo, aunque reconoció como un mérito político de Milei haber instalado la idea de que la Argentina no puede volver a gobernarse con déficit. A su juicio, ese principio sobrevivirá al actual Gobierno y condicionará a cualquier sucesor, incluso si pertenece al peronismo.

Pese a su diagnóstico, advirtió que Milei conserva un piso electoral significativo, alimentado por un antiperonismo duro cercano al 35%. Esa base, señaló, mantiene competitivo al Presidente y obliga a la oposición a ordenar su oferta. Asís evaluó las posibilidades de Axel Kicillof, Sergio Massa, Gerardo Zamora y Sergio Uñac dentro de una futura reorganización peronista.

El escritor reservó un capítulo para Córdoba. Analizó el vínculo entre Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Massa, además del papel de Natalia de la Sota en la interna provincial. También recordó el homenaje a José Manuel de la Sota, que reunió a dirigentes de distintas vertientes y volvió a exhibir la gravitación cordobesa en el armado nacional.