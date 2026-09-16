El diario isleño Penguin News publicó una dura columna contra Javier Milei en la que vinculó la renovada centralidad del reclamo argentino por las Islas Malvinas con la caída de la imagen presidencial. El texto sostuvo que el mandatario recurre a la disputa de soberanía como una maniobra para desviar la atención de sus dificultades internas.

La nota, publicada el 10 de septiembre y firmada por la directora del medio, Lisa Watson, fue presentada como una pieza de opinión. “¿Cómo distraes a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se indignen por las ‘Malvinas’”, escribió la periodista. Luego agregó: “Nosotros lo sabemos, él lo sabe y cualquier argentino inteligente también lo sabe”.

Watson apoyó su interpretación en datos sobre la valoración del Gobierno. Citó un sondeo de febrero de 2026 según el cual el 70,8% de los trabajadores sindicalizados desaprobaba la gestión libertaria y afirmó que el respaldo nacional al Presidente también había retrocedido. A partir de esas cifras, aseguró que Milei volvió a elevar el tono sobre el archipiélago.

La directora de Penguin News utilizó expresiones despectivas para describir al jefe de Estado y cuestionó su alineamiento internacional. Señaló que debía resultar “profundamente humillante” para los argentinos ver a su presidente presentarse como un aliado ideológico de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. También lo definió como un populista de estilo trumpista.

Watson intentó explicar cómo un país de tradición peronista y sindical escogió a un libertario. Según ella, los argentinos estaban agotados por la inflación crónica y el estancamiento, y los logros anteriores no habían sido duraderos.

La publicación apareció en un momento de nuevos cruces diplomáticos entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno argentino anunció sanciones contra compañías que operan en el área sin autorización nacional e impulsó una base naval en Tierra del Fuego. En paralelo, el Reino Unido confirmó que reemplazará en 2027 los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas por aeronaves Tranche 2.

La afirmación de Penguin News constituye la posición de su directora y no una comprobación sobre las motivaciones del Gobierno. Milei sostiene que la recuperación de la soberanía debe buscarse por medios diplomáticos y que los habitantes del archipiélago deben ser tenidos en cuenta. La Constitución argentina, por su parte, ratifica el reclamo soberano y establece que su recuperación es un objetivo permanente e irrenunciable.