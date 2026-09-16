El abogado del policía Chocobar denunció una “persecución” del kirchnerismo

El abogado Fernando Soto celebró el sobreseimiento del expolicía bonaerense Luis Chocobar y de otros tres investigados en la causa por una presunta estafa vinculada con la fundación que lleva el nombre del exagente. Tras cinco años de pesquisa, el letrado afirmó que el expediente fue parte de una “persecución” impulsada durante el kirchnerismo.

“Cuando Chocobar fue condenado por cumplir la Ley, la gente le donó plata espontáneamente. Chocobar decidió crear una Fundación con esa plata”, escribió Soto en X. Apuntó contra Ricardo Nissen, extitular de la IGJ, a quien identificó como abogado de los hijos de Cristina Kirchner, y contra la fiscal Mónica Cuñarro.

La causa comenzó en 2021 por una denuncia de la Inspección General de Justicia. El organismo sostuvo que la Fundación Chocobar solicitaba aportes sin autorización para funcionar como persona jurídica. La pesquisa buscó determinar si esa presentación había engañado a los donantes y configurado una defraudación.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42 sobreseyó a Chocobar, Soto, Luis Jorge Cevasco y Ricardo Daniel Galeano. La resolución, firmada el 11 de septiembre, fue dictada en los términos del artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal y estableció que el proceso no afecta “el buen nombre y honor” de los imputados.

Durante la instrucción se revisaron cuentas bancarias, movimientos de Mercado Pago, documentación sobre la creación de la entidad y declaraciones testimoniales. La cuenta investigada había recibido 32 donaciones por un total de $69.100 entre junio y septiembre de 2021. Según los informes, el dinero permaneció disponible y no hubo retiros ni transferencias en beneficio de los acusados.

Los aportantes citados por la Justicia declararon que habían entregado el dinero para apoyar a Chocobar y no porque creyeran que la fundación ya estuviera formalmente constituida. El tribunal tampoco encontró un perjuicio patrimonial concreto ni personas que se consideraran estafadas. Además, señaló que la ley admite entidades en formación y la búsqueda de fondos para reunir su patrimonio inicial.

Soto aseguró que todos los donantes ratificaron su voluntad de colaborar. “La Fiscal Mónica Cuñarro, la fundadora de Justicia Legítima, nos persiguió durante cinco años”, acusó. También anunció que retomarán el proyecto: “No nos podrán parar”, sostuvo, y prometió continuar con la Fundación Chocobar para asistir a policías sometidos a procesos judiciales. La causa fue cerrada.