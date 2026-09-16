Quiénes son los nominados para los Premios ACE 2026

La escena teatral argentina ya tiene fecha para una de sus principales celebraciones. La 35ª ceremonia de los Premios ACE se realizará el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional y será transmitida por la TV Pública. La edición 2025/2026 reúne 31 rubros y vuelve a poner en primer plano a algunas de las figuras y producciones más relevantes de la temporada.

Entre los nominados se destacan Leonardo Sbaraglia, candidato por su actuación en “Los días perfectos”; Adrián Suar, nominado por la dirección de “Las hijas”, y Diego Capusotto, reconocido en el rubro Actor en comedia por “Tirria”.



También aparecen Julia Calvo, Juan Gil Navarro, Julieta Díaz, Pilar Gamboa, Lorena Vega, Fernán Mirás, Gonzalo Heredia, Pablo Rago y Alejandra Radano, entre muchos otros nombres de la cartelera porteña.

En el apartado de musicales, “Company” concentra 11 nominaciones, mientras que “Billy Elliot” reúne 10. “Hairspray” e “Invasiones I” obtuvieron nueve cada una y “Charlie y la fábrica de chocolate”, ocho. Entre los dramas sobresalen “La obra”, con nueve candidaturas; “La niña sobre un altar”, con siete, y “Misery”, con seis. “Berlín Berlín”, con ocho nominaciones, se ubica entre las comedias más reconocidas.

La ceremonia tendrá además un capítulo especial con los Premios a la Trayectoria, que distinguirán a Soledad Silveyra, Jorge Ferrari y Moria Casán. También habrá reconocimientos para SAGAI y para Marisé Monteiro y Nacho Medina.

Nominaciones completas

Autora/Autor: Mariano Pensotti y Grupo Marea, por “La obra”; Mariano Pensotti y Grupo Marea, por “Una sombra voraz”; Marina Carr, por “La niña sobre un altar”; Mauricio Kartun, por “Baco polaco”; Ricardo Hornos, por “Invasiones”; Gustavo Garzón, por “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo”.

Drama y/o Comedia dramática: “La niña sobre un altar”; “Misery”; “La obra”; “Baco polaco”; “Las hijas”; “Manifestum”.

Actriz protagónica en drama y/o comedia dramática: Analía Couceyro (“La niña sobre un altar”); Julia Calvo (“Misery”); Julieta Díaz (“Las hijas”); Pilar Gamboa (“Las hijas”); Marilú Marini (“Manifestum”); Susana Pampin (“La obra”); Alejandra Flechner (“La obra”).

Actor protagónico en drama y/o comedia dramática: Paulo Brunetti (“La niña sobre un altar”); Juan Gil Navarro (“Misery”); Aníbal Gulluni (“Baco polaco”); Horacio Acosta (“La obra”); Diego Velázquez (“La obra”); Carlos Portaluppi (“Maldita felicidad”).

Dirección de drama y/o comedia dramática: Oscar Barney Finn (“La niña sobre un altar”); Jorge Suárez (“Los pilares de la sociedad”); Manuel González Gil (“Misery”); Mariano Pensotti (“La obra”); Adrián Suar (“Las hijas”); Mauricio Kartun (“Baco polaco”).

Comedia: “Sottovoce”; “Berlín Berlín”; “El estado de la unión”; “El chat de mamis”; “Tirria”; “Casual”.

Actriz en comedia: Lorena Vega (“Sottovoce”); Eleonora Wexler (“El estado de la unión”); Fernanda Metilli (“Berlín Berlín”); Karina Hernández (“El chat de mamis”); Andrea Politti (“Tirria”).

Actor en comedia: Fernán Mirás (“Sottovoce”); Gonzalo Heredia (“El estado de la unión”); Pablo Rago (“Berlín Berlín”); Diego Capusotto (“Tirria”); Rafael Spregelburd (“Tirria”); Diego Gentile (“Casual”).

Directora/director de comedia: Corina Fiorillo (“Berlín Berlín”); Marcelo Caballero (“El chat de mamis”); Marcos Carnevale (“Desde el jardín”); Mariano Pensotti (“Sottovoce”); Andrea Garrote (“El estado de la unión”); Carlos Branca (“Tirria”).

Actriz o Actor de reparto en Drama y/o comedia: Mara Bestelli (“Los pilares de la sociedad”); Lucía Adúriz Bravo (“Berlín Berlín”); Juan Pablo Geretto (“Berlín Berlín”); Mercedes Fraile (“La niña sobre un altar”); Daniel Miglioranza (“Desde el jardín”); Maxi de la Cruz (“Berlín Berlín”).

Actuación en obra para un solo personaje: Jorgelina Aruzzi (“El ser querido”); Luciano Cáceres (“Paraíso”); Paulo Brunetti (“Vanya”); Leonardo Sbaraglia (“Los días perfectos”); Arturo Puig (“Buenas palabras”).

Musical: “Hairspray”; “Company”; “Billy Elliot”; “Charlie y la fábrica de chocolate”; “Invasiones I”; “Casi normales inmersivo”.

Music Hall/Café concert: “Astor, Piazzolla eterno”; “Ellas son tango”; “Juan, estoy en la puerta, bajá!”; “The Opera Locos”; “Boîte”.

Director general de musical/Music hall/Café concert: Fernando Dente (“Company”); Fernando Dente (“Hairspray”); Rubén Szuchmacher (“Billy Elliot”); Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Mariano Demaría (“Annie”); Sebastián Irigo (“El mago de Oz”); Ricardo Hornos (“Invasiones I”).

Dirección musical: Gaby Goldman (“Billy Elliot”); Damián Mahler (“Company”); Damián Mahler (“El mago de Oz”); Javier López del Carril (“Invasiones I”); Néstor Tedesco (“Anastasia”); Humberto Ridolfi (“Ellas son tango”).

Actuación femenina en musical: Alejandra Radano (“Company”); Alejandra Radano (“Hairspray”); Alejandra Perlusky (“Billy Elliot”); Elena Roger (“Invasiones I”); Vanesa Butera (“Company”); Julieta Nair Calvo (“Annie”); Melania Lenoir (“Casi normales inmersivo”).

Actuación masculina en musical: Fernando Dente (“Company”); Agustín “Rada” Aristarán (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Campi (“Papá por siempre”); Sacha Bercovich (“Billy Elliot”); Roberto Peloni (“Casi normales inmersivo”); Carlos Casella (“Boîte”); Francisco Pesqueira (“Juan, estoy en la puerta, bajá”).

Espectáculo de humor: “Llegamos tarde” (Ariel Tarico y David Rotemberg); “Salud Moldavsky y amor”; “Experiencia Dalia Gutman (No me calmo nada)”.

Obras en teatro alternativo: “Como Bestias”; “Nido de lagarto”; “Bernarda, la de la casa”; “Las Adoro”; “La muerte de un viajante”; “Hotel Monday”.

Dirección en teatro alternativo: Marcelo Moncarz (“Como bestias”); Franco Verdoia (“Nido de lagarto”); Daniel Marcove (“La muerte de un viajante”); Oscar Barney Finn (“Vanya”); Eleonora Valdez (“Bernarda, la de la casa”); Florent Bergal (“Hotel Monday”).

Actuación femenina en teatro alternativo: Ingrid Pelicori (“La muerte de un viajante”); Silvina Sabater (“Nido de lagarto”); Yamila Ulanovsky (“Como bestias”); Lucía Adúriz Bravo (“Las Adoro”); Ana María Bovo (“Ruth”); Noemí Frenkel (“Matria”); Julia Muzio (“Bernarda, la de la casa”).

Actuación masculina en teatro alternativo: Gustavo Garzón (“Un hombre solo es demasiado para un hombre solo”); Horacio Acosta (“Nido de lagarto”); Mariano Saborido (“Las Adoro”); Diego Velázquez (“Una sombra voraz”); Alejandro Awada (“La muerte de un viajante”).

Infantil: “El mago de Oz”; “La flauta mágica”; “El superamigo imaginario”; “Ojo de pez”; “El salpicón”; “Migue y Lucy, una historia de rock”; “Remigio Verdiales, un capincho”.

Revelación: Damián Betular (“Hairspray”); Belén Bilbao (“Hairspray”); Minerva Casero (“Anastasia”); Joaquín Mondino Formichelli, Mateo Tognolotti y Fran Molozag (“Billy Elliot”); Valentín Born Pinto (“El alma de la noche”).

Música original: Shino Ohnaga (“La niña sobre un altar”); Martín Bianchedi (“Misery”); Diego Vainer (“La obra”); Damián Kompel (“Desde el jardín”).

Escenografía: José Ponce Aragón (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Gonzalo Córdoba Estévez (“Invasiones I”); Gonzalo Córdoba Estévez (“Company”); Gonzalo Córdoba Estévez (“Berlín Berlín”); Cecilia Zuvialde (“Nido de lagarto”); Mariana Tirantte (“La obra”).

Iluminación: Matías Sendón (“Invasiones I”); Anteo Del Mastro y Sebastián Viola (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Gonzalo Córdova (“Billy Elliot”); David Seldes (“Company”); Mariano Demaría y Santiago Cámara (“Astor, Piazzolla eterno”); Matías Sendón (“Misery”).

Vestuario: Stella Maris Müller (“Anastasia”); Gustavo Alderete (“Hairspray”); Graciela Galán (“Invasiones I”); Romina Lanzillotta y Catalina Rodríguez Loredo (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Sofía Di Nunzio (“Billy Elliot”); Sofía Di Nunzio (“El mago de Oz”).

Coreografía: Vanesa García Millán (“Company”); Vanesa García Millán (“Hairspray”); Analía González (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Annie (Analía González); Alejandro Ibarra (“Anastasia”); Leandro Gómez (“Ellas son tango”).

Sonido: Gastón Brisky (“Hairspray”); Gastón Brisky (“Company”); Gastón Brisky (“Billy Elliot”); Eugenio Mellano Lanfranco (“Annie”); Emilio Nicoli (“Ellas son tango”); Gastón Briski y Alejandro Zambrano (“Anastasia”).

Producción: Diego Romay y Omar Romay (“Billy Elliot”); Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg (“Charlie y la fábrica de chocolate”); Club Media y Olga (“Hairspray”); CTBA, Club Media, Carlos Mentasti y Alephmedia (“Invasiones I”); The Stage Company (“El curioso incidente del perro a medianoche”); Club Media (“Company”).

Premios a la trayectoria: Soledad Silveyra, Jorge Ferrari, Moria Casán.

Reconocimientos: SAGAI, Marisé Monteiro/Nacho Medina.

por M.S.