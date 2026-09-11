Premios Perfil 2026: ganadores, invitados y una celebración histórica

La XVI edición de los Premios Perfil se celebró en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Un diario creíble en un país increíble”. La ceremonia distinguió a diez personalidades, instituciones y proyectos que, desde distintos ámbitos, hicieron un aporte relevante a la sociedad en materia de defensa de la libertad de expresión, educación, ciencia y cultura.



Asistieron destacadas figuras de la política, la Justicia, la economía, la cultura, las ciencias sociales y el mundo empresario. Entre otros, Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema; Inés M. Weinberg, titular del Tribunal Superior de Justicia porteño; el diputado Nicolás Trotta, la jueza María Romilda Servini, el gobernador Marcelo Orrego, los economistas Carlos Melconian, Gabriel Rubinstein y Marina Dal Poggetto; el senador José Mayans, el ex jefe del Ejército Martín Balza, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, la legisladora porteña Silvia Lospennato, el ex miembro de la Corte Juan Carlos Maqueda, los empresarios Daniel Vila y "Teddy" Karagozian, el historiador Felipe Pigna y la ex diputada Margarita Stolbizer, entre otros destacados referentes de la vida pública argentina.



El director de Perfil, Rodrigo Lloret, presentó al jurado interdisciplinario conformado por Agustín Salvia, Daniel Grinbank, Carlos Melconian, Isela Constantini, Juliana Cassataro, José Natanson, Mauricio Kartun, Angela Lerena, Dolores Reyes y Gustavo Béliz; y destacó la confección de las estatuillas a cargo de la artista Verónica Martínez Castro.

Premiados

En la categoría de Sector Privado el galardón fue para Eirú, una startup concebida por científicos del CONICET, mientras que en la categoría de Sociedad Civil se reconoció el trabajo de Hogares de Cristo.



El valor de las instituciones educativas y científicas fue central. El investigador del CONICET, Juan Pablo Paz, recibió el premio en Ciencia y advirtió sobre el desfinanciamiento del sector, lo que compartió el sociólogo Ariel Wilkis al ser premiado en Ensayo por su obra “El dinero en la vida cotidiana de los argentinos”. Por su parte, la selección femenina de hockey, Las Leonas, se llevó el premio en Deportes tras consagrarse tricampeona mundial, distinción recibida por la jugadora Juana Castellaro.



Las disciplinas artísticas y sociales distinguieron a Mariano Pensotti en Actuación, al economista e historiador Pablo Gerchunoff en Economía, y a Gabriela Cabezón Cámara en Literatura. En el ámbito del Sector Público, el reconocimiento recayó sobre el Centro Tecnológico Mirador TEC de Entre Ríos.



La ceremonia incluyó distinciones especiales vinculadas con la memoria colectiva y la libertad de prensa. La bandera “Las Malvinas son argentinas” recibió el Premio a la Libertad de Expresión Nacional junto con veteranos del conflicto bélico de 1982 y el teniente general retirado Martín Balza. El galardón internacional fue para el sacerdote Matías Taricco, mientras que se reconoció a la Legislatura porteña por el cambio de nombre de la calle California en homenaje al reportero gráfico José Luis Cabezas, acto destacado desde el escenario por Lospennato.



El cierre estuvo a cargo de Jorge Fontevecchia, Presidente de Editorial Perfil, quien presentó el nuevo logo de la empresa con motivo de su medio siglo de trayectoria. En su discurso promovió la lectura en papel en niños en edad escolar y defendió la identidad del Grupo con el concepto un "anacronismo interesante", el de seguir apostando al soporte impreso en el contexto digital actual.